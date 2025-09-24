晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

強颱樺加沙重創花蓮 產險公會啟動理賠協助

2025/09/24 20:53

強颱樺加沙重創花蓮，產險公會啟動理賠協助。（記者李靚慧攝）強颱樺加沙重創花蓮，產險公會啟動理賠協助。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕樺加沙颱風為花蓮地區帶來嚴重災情，產險公會除表達關心，也動員各會員公司，要求主動關心受災保戶，提醒民眾投保的保單，若有包含因颱風或洪水所致的損失，可於災害發生後，依保險契約承保範圍向保險公司請求理賠。

此次花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，造成慘重災情，許多汽機車遭淹沒，房屋也被土石覆蓋，產險公會指出，民眾投保的保單，無論是住宅火險、車險，都必須包含因颱風或洪水所導致的損失，例如住宅火災保險、火災保險需附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」；汽車車體損失保險需附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，才可依保險契約承保範圍向保險公司請求理賠。

產險公會表示，今日已轉知各會員公司主動關心受災民眾，如有災情，應積極協助保戶辦理理賠相關事宜；提醒民眾若對理賠事項存有疑義，可利用各保險公司及產險公會的免付費服務專線0800-221-783，或洽詢中華民國產物保險商業同業公會，網址 https://www.nlia.org.tw/

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財