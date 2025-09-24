強颱樺加沙重創花蓮，產險公會啟動理賠協助。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕樺加沙颱風為花蓮地區帶來嚴重災情，產險公會除表達關心，也動員各會員公司，要求主動關心受災保戶，提醒民眾投保的保單，若有包含因颱風或洪水所致的損失，可於災害發生後，依保險契約承保範圍向保險公司請求理賠。

此次花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，造成慘重災情，許多汽機車遭淹沒，房屋也被土石覆蓋，產險公會指出，民眾投保的保單，無論是住宅火險、車險，都必須包含因颱風或洪水所導致的損失，例如住宅火災保險、火災保險需附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」；汽車車體損失保險需附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，才可依保險契約承保範圍向保險公司請求理賠。

產險公會表示，今日已轉知各會員公司主動關心受災民眾，如有災情，應積極協助保戶辦理理賠相關事宜；提醒民眾若對理賠事項存有疑義，可利用各保險公司及產險公會的免付費服務專線0800-221-783，或洽詢中華民國產物保險商業同業公會，網址 https://www.nlia.org.tw/。

