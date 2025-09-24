川普政策不確定性 券商：存美股族 重回指數投資懷抱

永豐金證券建議投資人，在第四季還可多觀察，具備成長催化劑的公司。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美股存股族最愛投資標的，已經出現洗牌！永豐金證券今天表示，今（2025）年上半年受關稅戰不確定性影響，追蹤美股大型股的Vanguard S&P500ETF（VOO），已經成用戶最愛，至於去（2024）年下半年的冠軍「輝達」（NVDA）退居第五；證券業者指出，「由於川普政策不確定性，存美股族重回指數投資懷抱」。

S&P500指數ETF成為美股存股族新歡。根據「豐存股」平台統計，美股存股族今年上半年前五大交易量依序為「VOO」、「QQQ」、「VT」、「VTI」及「NVDA」，對比去年下半年的排名依序為「NVDA」、「VOO」、「QQQ」、「VT」、「VTI」，可以發現，NVDA受投資人對擁抱單一公司風險擔憂影響而快速下滑。

而追蹤S&P500指數的VOO，及追蹤Nasdaq-100 Index的QQQ、追蹤FTSE Global All Cap Index的全球佈局ETF—VT、追蹤CRSP US Total Market Index的VTI則均前進一名。

對此，永豐金證券資深分析師陳泓睿表示，指數投資是相對穩健的方式，不過，建議投資人第四季還可多觀察，具備成長催化劑的公司，例如AI 產業的龍頭企業；包括雲端運算、半導體晶片與生成式 AI 應用需求都在持續成長，即便未來遇到經濟逆風，有較高機會吸引資金青睞。

今年上半年，口碑平台「網路溫度計」公布國內券商聲量調查結果，永豐金證券「豐存股」位居第一名、為市場熱門存股品牌。永豐金證券指出，「豐存股」提供豐存台股與豐存美股雙服務，為感謝用戶，9月起至12月底推出「豐存股優惠感謝祭」活動，只要符合兩條件，每位「豐存股」用戶最多可拿到800元股票禮品卡：1.期間不停扣；2.當月累計金額存美股較上月增500美元、存台股月增1萬，每月即各送100元股票禮品卡。

「豐存美股」提供最低10美元門檻定期定額投資美股，搭配「美股股利再投入」功能，助提升資金效率，截至8月設定比率已破七成。過去三年「豐存美股」交易量（約當新台幣）連年雙位數成長，其中去年受到AI熱帶動Nasdaq指數漲幅31.92％優於台股，「豐存美股」交易量當年成長率近七成、寫至少三年來新高。

永豐金證券表示，「豐存股」今年強化多項功能：第1、「股利再投入」自動將每次領息金額大於10美元再投入；第2、「個人化通知」透過推播提醒圈存金額，同時支援豐存股平台、大戶投APP與LINE官方帳號；第3、今年更同時支援LINE Bank帳戶串接，用戶可從跨平台入口輕鬆啟動存股計畫。展望第四季，永豐金證券將透過轉化與活動，持續優化豐存股APP核心架構，提供穩健存股型投資人資產累積的優勢平台選擇。

