晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

樺加沙颱風重創光復鄉 遠傳啟動遠距診療投入救災

2025/09/24 20:41

遠傳將關懷化為實際行動，正著手將遠距診療投入救災，提供災民緊急醫療諮詢。（遠傳提供）遠傳將關懷化為實際行動，正著手將遠距診療投入救災，提供災民緊急醫療諮詢。（遠傳提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕樺加沙颱風豪雨造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，當地災情嚴峻，遠傳啟動遠距診療投入救災。遠傳表示，將關懷化為實際行動，正著手將遠距診療投入救災，提供災民緊急醫療諮詢；另考量部分災民倉促撤離或手機遭泡水損壞，遠傳特別攜手三星、OPPO、vivo等知名手機品牌，募集緊急通訊手機送往收容所關懷服務站，協助災民第一時間恢復聯繫，跟親友報平安，讓關心不斷線。

遠傳指出，作為全台第一個推出 5G 遠距診療平台的電信業者，長期深耕花東等地偏鄉醫療，考量當地受限距離及醫療資源，缺乏大型醫療院所，加上部分民眾來不及撤離，無法就醫，遠傳已攜手相關單位與團體，規劃啟動遠距診療服務投入救災情境，透過遠端視訊看診，提供災民緊急或是慢性病醫療諮詢，讓專業醫護與科技服務在第一時間串聯，補位災區醫療量能、守護民眾健康。

同時，為讓避難民眾感受到社會關懷，遠傳花蓮三家直營門市（中山、中正、吉安）同仁今（24）日也率同業之先成立災區「關懷服務站」，主動進駐大進國小收容所，提供免費補卡、緊急電話、充電、飲用水及保健箱等服務。考量部分災民倉促撤離或手機遭泡水損壞，遠傳特別攜手三星、OPPO、vivo等知名手機品牌，募集緊急通訊手機送往收容所關懷服務站。

遠傳說，颱風來臨前就啟動緊急應變中心，確保全台通訊順暢，並出動工程團隊包含衛星通訊行動車待命隨時進行搶修。目前，遠傳花蓮光復地區基站涵蓋在這次災害中並未受影響，通訊服務正常，但工程人員仍持續監控並24 小時戒備，另已出動2輛行動基地台車、可攜式發電機等資源，分別進駐光復糖廠前進指揮所及鳳林鄉公所，以備隨時彈性調整應變。

遠傳長期投入災害防救，落實社會企業責任，每逢重大災害，各地門市同仁皆會主動設置關懷服務站，提供通訊支援、補卡、緊急電話、充電與民生物資等服務，與在地鄉親並肩同行。今年5 月與7 月，遠傳更分別與花蓮市公所、南投市公所簽署《災害防救相互支援協定書》，成為全台首家正式加入政府災防體系的電信業者，將平日的能量化為災時的韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財