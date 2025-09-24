晴時多雲

馬太鞍溪堰塞湖溢堤釀4378戶停水 台水緊急搶修

2025/09/24 20:38

馬太鞍堰塞湖壩頂溢堤釀光復鄉無水可用，台水全力投入搶修。（台水提供）馬太鞍堰塞湖壩頂溢堤釀光復鄉無水可用，台水全力投入搶修。（台水提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕颱風樺加沙及外圍環流帶來強烈降雨， 昨（23）日花蓮縣馬太鞍堰塞湖壩頂溢堤，洪流挾帶大量泥砂與石塊，沖毀馬太鞍溪橋及台水附掛水管，並淹沒光復淨水場，造成光復鄉約4378戶無水可用。對此，台水表示，除立即調派送水車，同步緊急搶修，逐步恢復光復鄉供水。

台水表示，台水旋即在鳳林營運所成立前進指揮所，緊急調派13台送水車，並規劃設置臨時取水站13處，全力維持民眾生活用水所需，供水調度優先調度以醫療院所、避難收容中心及學校等單位。

台水續指，與此同時，台水派員全力投入搶修作業，包含光復淨水場機電設備修復、水池清洗、大馬加壓站復用，以及監控各項水質檢測等，自今（24）日晚間6點加速辦理洗管及排水作業，逐步恢復光復鄉地區供水，大馬鄉局部高地區域將在明（25）日凌晨前完成供水。

台水表示，感謝水利署第九河分署協助復原、花蓮縣政府各級機關協助開闢搶修動線，以及民眾在停水期間的體諒與配合，也提醒民眾恢復供水初期，因本次堰塞湖流入造成管線受影響，可能出現短暫水黃或混濁情況，建議先排放管內自來水或作為環境洗滌用，等水質穩定後再作為飲用使用，飲用前務必煮沸，並延長煮沸時間3至5分鐘，以確保飲用水質安全，另復水初期可能因氣塞等因素造成無法正常用水，可撥打1910客服專線，台水將儘速派員協助排除障礙。

