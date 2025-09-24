台灣121家工具機廠參與德國EMO展 為全球第4大參展國

外貿協會董事長黃志芳參加德國EMO大展。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球最大的德國漢諾威歐洲工具機展（EMO Hannover 2025）於9月22日至26日登場，外貿協會董事長黃志芳表示，今年台灣經濟部、台灣機械工業同業公會（TAMI）、台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）攜手合作，率領121家台灣廠商參展，名列全球第四大參展國，展現台灣機械產業的堅實能量與創新實力。

德國漢諾威歐洲工具機展有來自40多國、超過1500家參展商中，台灣有121家參展廠商參加，名列全球第四大參展國，不僅反映產業集體力量，也突顯台灣在全球製造業供應鏈的關鍵地位。

本次參展陣容包括台灣重要知名大廠:台中精機、上銀、程泰等知名大廠，展出精密加工、智慧製造、節能解決方案等主題，並展示結合AI、遠端監控、能源效率提升的智慧工具機，充分展現台灣在技術創新與系統整合的優勢。

黃志芳指出，台灣正積極定位為全球「AI整合最佳夥伴」，透過靈活的生產能力、完整零組件供應鏈與智慧解決方案，協助國際客戶分散地緣政治風險。

參與EMO展，可鎖定歐洲市場，這是台灣業者長期鎖定的高端製造重鎮，該市場不僅訂單規模龐大，且技術標準嚴謹。業者期望藉由本次EMO展進一步提升品牌價值與國際能見度，建立穩定的歐洲合作夥伴、拓展長期市場版圖，並鎖定非美市場分散國際貿易風險。

除展覽攤位外，台灣官方也舉辦國際記者會、快閃產品發表、買主專屬導覽，以及「Taiwan Night」國際交流晚宴，打造多層次國際人脈網絡與深度商機。展場中設立「台灣產業形象館」，集中展示代表性工件與應用影片，進一步凸顯「台灣智慧製造」整體形象。

黃志芳強調，EMO不僅是展覽，更是台灣展現如何與國際夥伴共同打造韌性供應鏈、攜手迎接製造業新時代的重要舞台。未來將透過創新行銷策略與國際合作，協助台灣業者搶攻全球市場商機，打造「台灣智慧製造」國際品牌形象，持續擴大全球布局。

