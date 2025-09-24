500位連鎖企業領袖齊聚 創新迎變局

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）今天舉辦第24屆「2025流通經營者高峰論壇」，以「創新迎變 創造新局」為主題，凝聚產業智慧。（台灣連鎖暨加盟協會）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球政經局勢持續動盪，「變」已成常態，考驗企業的經營韌性與應變力。台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）今天舉辦第24屆「2025流通經營者高峰論壇」，以「創新迎變 創造新局」為主題，凝聚產業智慧，助力連鎖業迎向AI全新時代，創新商機。

2025年全球市場面臨前所未有的挑戰，關稅戰重塑供應鏈，AI快速滲透，國際衝突推升不確定性，台灣連鎖產業則承受缺工與成本高漲壓力，市場競爭更加激烈，凸顯創新轉型的重要性。

連鎖業年度最具影響力的流通經營者高峰論壇吸引超過500位連鎖企業領袖與重要主管齊聚，透過產業交流學習，開展思維，強化差異化競爭力，共融共創，追求永續。

台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠表示，24年來這種企業高階帶頭投入參與高峰論壇的精神，正是產業持續創新、邁向成長的關鍵動能，論壇聚焦價值創造、智慧應用、永續戰略與通路創新，探討如何在「誠信經營與永續價值」的根基上，以創新與變革打造靈活且具優勢的經營模式。

變動的大環境，數位韌性與AI賦能的智慧發展已成為連鎖業經營致勝的關鍵。以消費者為核心的心佔率，仍是跨界、跨業融合的重要競爭，企業善用數據、導入AI技術並兼顧永續發展，持續經營進化，才能在激烈市場中脫穎而出，而在AI輔助的競爭中，「人」的價值升級攸關決策成敗，有內容有故事，有溫度的服務品質是品牌成功的核心要素。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）是台灣第一個成立，年營業額超過三兆元的連鎖組織。34年來，協會持續打造高階知識交流平台，秉持「同行不是冤家，異業可以為師」的宗旨，引領產業領袖洞察最新趨勢，深耕在地，邁向國際，產業生態系發展，創造優質價值鏈。

