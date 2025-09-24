True Yoga Fitness關閉台灣6家門市 違約退款引爆驚憂

True Yoga Fitness週二（23日）突然暫停6家分店的營運，引發大量消費者投訴。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕True Yoga Fitness週二（23日）突然暫停6家分店的營運，引發大量消費者投訴，台北市政府也對可能存在的合約違約和退款問題展開調查。

根據中央社報導，這家新加坡瑜珈健身連鎖店的突然關閉，令許多會員感到驚訝和擔憂。台北市府週三表示，將與體育局合作展開調查並提供消費者援助。

今年5月，True Yoga Fitness宣布其忠孝分店將於6月租約到期後關閉。週二，該公司在Facebook上發布消息稱，由於內部調整和人員配備問題，各分店的營業時間將有所調整，而敦化、古亭、天母、中和、汐止和桃園分店將暫時關閉。

該公司對由此造成的不便表示歉意，並承諾提供全面解釋和賠償計畫。然而，截至週三，Facebook和該網站均未提供退款或恢復服務的詳細資訊。

Taiwannews報導，根據消費者陳女士表示，雖然汐止店在10月傳出要關門的消息，但這次突然停業。她預付了4萬台幣的三年會員費，現在才用了一年多，剩下的3萬台幣還不確定能不能拿回來。

截至週三中午，今年以來該市已收到128起有關True Yoga Fitness的消費者投訴。

