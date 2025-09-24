晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

True Yoga Fitness關閉台灣6家門市 違約退款引爆驚憂

2025/09/24 18:34

True Yoga Fitness週二（23日）突然暫停6家分店的營運，引發大量消費者投訴。（取自網路）True Yoga Fitness週二（23日）突然暫停6家分店的營運，引發大量消費者投訴。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕True Yoga Fitness週二（23日）突然暫停6家分店的營運，引發大量消費者投訴，台北市政府也對可能存在的合約違約和退款問題展開調查。

根據中央社報導，這家新加坡瑜珈健身連鎖店的突然關閉，令許多會員感到驚訝和擔憂。台北市府週三表示，將與體育局合作展開調查並提供消費者援助。

今年5月，True Yoga Fitness宣布其忠孝分店將於6月租約到期後關閉。週二，該公司在Facebook上發布消息稱，由於內部調整和人員配備問題，各分店的營業時間將有所調整，而敦化、古亭、天母、中和、汐止和桃園分店將暫時關閉。

該公司對由此造成的不便表示歉意，並承諾提供全面解釋和賠償計畫。然而，截至週三，Facebook和該網站均未提供退款或恢復服務的詳細資訊。

Taiwannews報導，根據消費者陳女士表示，雖然汐止店在10月傳出要關門的消息，但這次突然停業。她預付了4萬台幣的三年會員費，現在才用了一年多，剩下的3萬台幣還不確定能不能拿回來。

截至週三中午，今年以來該市已收到128起有關True Yoga Fitness的消費者投訴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財