特化新兵報到 芝普26日以32.5元登錄興櫃

芝普預計26日以32.5元登錄興櫃。圖為芝普董事長林士堯。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕又有特用化學品新兵報到。主要產品為半導體製程用及特用化學品與材料的芝普（7858），預計在9月26日以每股32.5元登錄興櫃交易，主辦證券商為富邦證券。

芝普產品主要以半導體、載板、印刷電路板、被動元件等產業製程所需的高純度化學品、表面處理化學品、功能性化學品、化學材料及相關原物料為主，其中自有品牌目前佔營收45%、代理產品佔營收55%，自有品牌毛利率約26-28%、代理產品毛利率約20-22%。

請繼續往下閱讀...

芝普董事長林士堯表示，公司目前主要競爭對手都為國際廠商，為了進入先進製程領域，並拉高自有品牌比重，芝普投資近一個股本建造新廠，預計年底將完工啟用，新廠面積與舊廠相當，產能將陸續開出。

芝普目前代理產品中，晶圓代工廠使用的前驅物就佔營收2成，林士堯表示，公司有計畫的拉高自有品牌比重，目標在3-5年內，將比重拉高到6-7成。

芝普自結今年前7月營收為7.87億元，毛利率23.39%，稅後純益0.26億元，每股稅後盈餘為1.17元，營收獲利略較去年同期衰退，不過芝普表示，主要受到匯率及客戶拉貨動能遞延影響，但下半年營收應可回到成長軌道。

