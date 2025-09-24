台灣晶片外交引國際矚目 外媒：以實力警告、而非開戰

台灣政府表示，向南非出口尖端晶片必須事先獲得部會的批准，並且將暫停發放許可證。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，南非對台灣的不友善外交態度，導致台灣限制向這個與中國結盟的非洲國家出口晶片。外媒Siliconrepubic報導指出，這是台灣在半導體競賽中罕見地展示實力的一次事件，看起來更像是一次警告，而非一場全面戰爭。

南非與中國關係密切，在2023年金磚國家高峰會後不久，南非就開始向台灣施壓。南非政府自去年10月起兩度致函要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部官網片面將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，歸類在「國際組織」之下，且將駐處地址改列約翰尼斯堡；今年7月21日又以政府公報發布公告，將2駐處改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。

台灣經濟部9月23日發表聲明稱：南非政府自2024年強迫搬遷以來，屢屢無視台灣訴求，配合中國施壓，更改名稱、降級、拖延簽證發放，對台灣的國家及公共安全構成威脅，並對經貿往來的正常發展造成不利影響。

台灣政府表示，向南非出口尖端晶片「必須事先獲得部會的批准，並且將暫停發放許可證，直到上述威脅得到解決」。

2024年台灣向南非出口價值約400萬美元的半導體相關產品，這些產品被列入台灣昨日公佈的出口暫停名單中。

《晶片戰爭：爭奪世界最關鍵技術》作者克里斯·米勒教授在2023年柏林IFA領導力峰會上表示：幾乎所有智慧型手機、許多電腦、數據中心和電信基礎設施中的晶片都是由台灣生產的，關鍵的處理器晶片也都是由台灣生產。

米勒稱：「世界上大約90%的先進處理器只能由一個國家的一家公司生產，即是台積電，它是世界上幾乎所有關鍵技術參與者的關鍵晶片製造商蘋果、輝達、博通、高通所依賴的公司。」

米勒表示，這是地緣政治與科技的非凡融合，使台灣成為全球科技供應鏈中最重要的國家。早在2023年，米勒就曾警告稱，這場「晶片戰爭」才剛開始，對整個電子產業的影響將是深遠的。

這是台灣在半導體競賽中罕見地展示實力的一次事件，看起來更像是一次警告，而非一場全面戰爭，晶片觀察人士將密切關注後續的國際反應。

台灣經濟部23日預告修正「自由貿易港區事業輸往國外應經核准之貨品」、「暫停特定國家或地區或特定貨品之輸出入或採取其他必要措施」，輸往南非的CCC8541.10.10.00-6「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體除外」等47項貨品，應先經過經濟部核准，目前正在60天預告期，預計11月下旬正式實施。

