Global Mall週年慶找Hello Kitty助陣 祭出滿額贈最高回饋30％

2025/09/24 18:04

Global Mall 20週年慶攜手全球最具人氣的可愛代表Hello Kitty推出一系列限定活動與會員禮。（Global Mall提供）Global Mall 20週年慶攜手全球最具人氣的可愛代表Hello Kitty推出一系列限定活動與會員禮。（Global Mall提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕Global Mall（環球購物中心）《20週年慶》首波將於10月9日至22日展開，以20週年慶典活動為主軸，祭出消費「滿額贈最高回饋30%」，首次綁定GMpay搭配Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市首筆消費滿3000元最高送價值900元，另外板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為消費滿2000元送200元。除了超值回饋外，聯手20大品牌推出獨家商品，從美妝保養香氛、休閒潮流到美感家電推6折起；此外，更攜手全球最具人氣的可愛代表Hello Kitty推出一系列限定活動，聯名會員禮、《三麗鷗大明星》快閃店以及全台八店聯展拍照打卡點，全面鎖定親子與粉絲商機。

Global Mall表示，為了迎接最重要的週年慶檔期，9月至10月改裝櫃位共計近70個，其中以新北中和幅度最大，共計近25個櫃位，聚焦體驗升級、年輕族群，引進多個香氛保養品牌、時尚與休閒服飾品牌及智慧穿戴裝置，包括「coen」限定快閃店、「Keds」、「DESCENTE」、「Columbia」、「YBG」、「簡單JAN DAN」、「GARMIN」等；美食街將引進首度進軍百貨的「蘇泰泰泰式海鮮火鍋」。屏東則首次大幅度餐飲改裝，一舉引進「壽司郎」、「31冰淇淋」、「宮武讚岐烏龍麵」等，皆為屏東首店；車站店則主打餐飲美食、伴手禮及休閒娛樂，板橋車站新增「瘋一鍋」、「奎士咖啡」、「貓茶町」；南港車站有初魚集團旗下新品牌「牛喜壽喜燒」、「這味泰泰」、「一之鄉」、「奧斯丁夢想樂園」、「JINS」；新左營車站則引進「31冰淇淋」。機捷店桃園A8、林口A9及桃園A19也迎來多家商圈獨家品牌，包括「御前上茶」、「薩莉亞」、「金春喜韓廚」等。

Global Mall週年慶祭出超值多重回饋，首波「滿額贈最高回饋30%」，會員於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店當日單筆消費滿3000元送500元電子商品禮券（含200元Online購物金），刷GMpay再送100元電子商品禮券，刷聯名卡消費當日累計滿3,000元送200元電子商品禮券，再加上首度聯名卡綁定GMpay消費滿1000再送100元電子商品禮券，因此首筆消費滿3000元最高送價值900元，回饋高達30%。首五日更是加碼刷聯名卡當日累計滿10000元再送500元電子商品禮券。另針對高單價家電滿額贈，新北中和推指定家電、健康器材專門店當日單筆消費滿10000元送1000元電子商品禮券。除了滿額贈，還加碼點數放大抵，10月9日至13日會員於全台八店指定專門店單筆消費滿100元即可享點數放大抵優惠，會員扣環球點數100點可折抵50元。

Global Mall 20週年慶攜手全球最具人氣的可愛代表Hello Kitty推出一系列限定活動。週年慶會員禮以Hello Kitty生活實用小物為主，包含保溫杯、陶瓷碗盤、方形碟、束口袋等，消費滿額或扣點即可兌換，雙十連假檔期還有限定杯盤組合。

