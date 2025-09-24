聯鈞8月EPS 0.27元 短期漲幅35.85％

甲骨文獲Open AI大單，聯鈞可望受惠。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊聯鈞（3450）被主管機關要求公告自結數字， 8月營收5.95億元，年減10%，稅前淨利0.4億元，年增29%，每股稅後盈餘0.27元。

聯鈞累計1-8月營收58.17元，年增35.5%，上半年EPS 2.87元。

聯鈞今日以小漲0.5元的278.5元作收，而從此波起漲以來，短短7個交易日，漲幅35.85%。

聯鈞為甲骨文AOC（主動式光纖模組）供應鏈，負責800G相關產品，受惠甲骨文拿到Open AI多達5年、3000億美元大單，近期股價走揚。

市場法人指出，聯鈞今年主要成長動能來自於AOC產品與雷射封裝業務；其中，AOC受惠美系客戶去中化，且在擴充產能下，出貨量將明顯增加；而雷射封裝業務，在800GbE需求翻倍下，聯鈞的COS（光元件晶片封裝）業務將持續受惠EML（電吸收調變雷射器）封裝需求增長，預估全年營收逐季成長。

聯鈞的AOC產品，主要由轉投資之子公司源傑科技出貨給北美大型雲平台業者。

