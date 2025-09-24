有台積電撐腰就不怕！群益投顧：Q4台股上看27000點

群益金融集團今日舉辦2025年第四季投資展望說明會，群益投顧董事長蔡明彥（中）、群益投顧總經理范振鴻（右）、群益金鼎證券執行副總裁陳威廷（左）齊聲喊讚。（群益金融集團提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕在台積電（2330）率領下，台股衝上26000點大關，頻創新高，群益投顧總經理范振鴻指出，台積電明年與後年業績成長趨勢確立，現階段台積電佔台股權重高達40%，由AI概念股推著台股向上走，台股估值已來到高檔位置，漲多之後，短線震盪難免，但在台積電撐腰之下，搭配美國降息，台股回檔幅度不會太大，對台股指數空間審慎樂觀，但需注意技術面多空訊號，預估第四季台股指數合理區間為24000-27000點高檔震盪，建議26000點以上分批減碼，24000點以下擇機建立部位。

展望第四季台股，群益投顧認為，台股指數與美國科技股表現連動，主觀猜測高點意義有限，目前台股指數受費半指數與輝達控制，指數成分股權重集中化，台積電市值比達40%，前20大權值股權重比超過61%，個股比指數重要，今年軍工股、PCB股大漲都超越指數表現，波段行情兩大關鍵是成長題材與資金動能，此外，資金在AI世界裡輪動找機會，台積電10月16日法說會利多可期。

針對電子產業投資焦點，群益投顧分析，過去五年全球AI產業發展歷經感知型AI （Perception）、生成式AI（Generative）、再進入代理型AI（Agentic）及實體型AI（Physical），市場對於高速算力叢集、高速網路傳輸、及大量資料庫儲存…等的AI基礎建設需求沒有減少的一天，即使市場一直在擔心會不會有投資過剩的問題，但是隨著AI的應用與實踐一直推陳出新，在此全球景氣受到美國關稅產生疑慮的時候，AI基礎建設與應用實踐的需求似乎成了全村唯一的希望，第四季持續看好高速網路基礎建設（例如高速交換器、矽光傳輸等）、機器人、AI在資訊服務的應用、及工控領域的AI邊緣運算等需求。

歐美各大CSP業者持續擴大投資，AI算力需求持續大量投入各種訓練與推論模型，帶動伺服器量與質的成長，持續挹注緯創（3231）、神達（3706）、川湖（2059）等ODM與機櫃相關公司商機。伺服器需求的增長，相關晶片也是需求旺盛，壟斷高階製程的台積電受惠尤大，但美國232調查仍未公布結果，半導體關稅與AI算力需求變化成為未來主要變數。設備業尋求新題材，檢測產業不受關稅影響，MEMS探針卡CAGR（年複合成長率）約10%，看好相關業者如宜特（3289）、旺矽（6223）。更高的算力代表更高的功率需求與散熱要求，台灣散熱模組廠商與伺服器ODM廠有長久合作關係，預期GB300 Cold Plate模組供應商仍以台灣業者為主，包括台達電（2308）、奇鋐（3017）等。

GPU/ASIC 伺服器遍地開花，PCB處升級大浪潮，玻纖布由E-glass升級至LDK/LDK2/LDK3/Q布，銅箔由RTF升級HVLP2/HVLP3/HVLP4/HVLP5，CCL由M6升級至M7/M8/M9，PCB板層數則由10餘層上看至50餘層，或是改為HDI，切入AI伺服器且擁有高階原物料/CCL/PCB製造技術的公司如欣興（3037）、台光電（2383）、台燿（6274 TT）將明顯受惠。除了AI相關，摺疊螢幕手機也是市場持續注目的焦點，但整體市場出貨成長並未爆發，反而呈現增長動能趨緩現象。然而這樣的狀況有機會因為Apple首款折疊螢幕手機預計於2H26推出而突破瓶頸。據供應鏈訪查，樞紐（Hinge）供應商為新日興（3376）、Amphenol。

在AI運用持續擴大之下，與AI運用相關的傳產亦將為台股投資焦點，首先是半導體先進製程帶動特化需求大增，在全球人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）以及5G通訊技術的驅動下，半導體產業正經歷結構性的增長，並持續向先進製程節點推進，帶旺極高品質與高純度的特用化學品。重點股為新應材（4749）、台特化（4772）。

再來是台塑集團持續轉型，應用端持續擴大，因應半導體、AI及生技產業跨界利基應用升級趨勢，台塑集團利基轉型力圖改變，加速啟動策略結盟合資及增資，凝聚創新開發能量，重點股為南亞（1303）。

因AI電力需求強勁，看好重電將重啟漲勢，美國電力公司總資本支出持續創高，隨著川普持續對中國加徵30%關稅、中國產品競爭力下滑，台灣等其他關稅較低的非中國地區廠商有望搶佔更多市佔率，預期全球重電景氣隨AI電力需求大增將持續增溫。重點股為華城（1519）、東元（1504）、士電（1503）。

至於航太軍工，因台灣拉高國防預算至GDP的3%，在地緣政治不穩定下，未來有機會朝向更高比重前進。台灣的國防預算重點包括無人機、潛艦、通訊以及飛彈等產品。重點股為長榮航太（2645）、亞航（2630）、豐達科（3004）、晟田（4541）、jpp-KY（5284）、駐龍（4572）、漢翔（2634）。

