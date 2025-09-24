晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

有台積電撐腰就不怕！群益投顧：Q4台股上看27000點

2025/09/24 17:45

群益金融集團今日舉辦2025年第四季投資展望說明會，群益投顧董事長蔡明彥（中）、群益投顧總經理范振鴻（右）、群益金鼎證券執行副總裁陳威廷（左）齊聲喊讚。（群益金融集團提供）群益金融集團今日舉辦2025年第四季投資展望說明會，群益投顧董事長蔡明彥（中）、群益投顧總經理范振鴻（右）、群益金鼎證券執行副總裁陳威廷（左）齊聲喊讚。（群益金融集團提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕在台積電（2330）率領下，台股衝上26000點大關，頻創新高，群益投顧總經理范振鴻指出，台積電明年與後年業績成長趨勢確立，現階段台積電佔台股權重高達40%，由AI概念股推著台股向上走，台股估值已來到高檔位置，漲多之後，短線震盪難免，但在台積電撐腰之下，搭配美國降息，台股回檔幅度不會太大，對台股指數空間審慎樂觀，但需注意技術面多空訊號，預估第四季台股指數合理區間為24000-27000點高檔震盪，建議26000點以上分批減碼，24000點以下擇機建立部位。

展望第四季台股，群益投顧認為，台股指數與美國科技股表現連動，主觀猜測高點意義有限，目前台股指數受費半指數與輝達控制，指數成分股權重集中化，台積電市值比達40%，前20大權值股權重比超過61%，個股比指數重要，今年軍工股、PCB股大漲都超越指數表現，波段行情兩大關鍵是成長題材與資金動能，此外，資金在AI世界裡輪動找機會，台積電10月16日法說會利多可期。

針對電子產業投資焦點，群益投顧分析，過去五年全球AI產業發展歷經感知型AI （Perception）、生成式AI（Generative）、再進入代理型AI（Agentic）及實體型AI（Physical），市場對於高速算力叢集、高速網路傳輸、及大量資料庫儲存…等的AI基礎建設需求沒有減少的一天，即使市場一直在擔心會不會有投資過剩的問題，但是隨著AI的應用與實踐一直推陳出新，在此全球景氣受到美國關稅產生疑慮的時候，AI基礎建設與應用實踐的需求似乎成了全村唯一的希望，第四季持續看好高速網路基礎建設（例如高速交換器、矽光傳輸等）、機器人、AI在資訊服務的應用、及工控領域的AI邊緣運算等需求。

歐美各大CSP業者持續擴大投資，AI算力需求持續大量投入各種訓練與推論模型，帶動伺服器量與質的成長，持續挹注緯創（3231）、神達（3706）、川湖（2059）等ODM與機櫃相關公司商機。伺服器需求的增長，相關晶片也是需求旺盛，壟斷高階製程的台積電受惠尤大，但美國232調查仍未公布結果，半導體關稅與AI算力需求變化成為未來主要變數。設備業尋求新題材，檢測產業不受關稅影響，MEMS探針卡CAGR（年複合成長率）約10%，看好相關業者如宜特（3289）、旺矽（6223）。更高的算力代表更高的功率需求與散熱要求，台灣散熱模組廠商與伺服器ODM廠有長久合作關係，預期GB300 Cold Plate模組供應商仍以台灣業者為主，包括台達電（2308）、奇鋐（3017）等。

GPU/ASIC 伺服器遍地開花，PCB處升級大浪潮，玻纖布由E-glass升級至LDK/LDK2/LDK3/Q布，銅箔由RTF升級HVLP2/HVLP3/HVLP4/HVLP5，CCL由M6升級至M7/M8/M9，PCB板層數則由10餘層上看至50餘層，或是改為HDI，切入AI伺服器且擁有高階原物料/CCL/PCB製造技術的公司如欣興（3037）、台光電（2383）、台燿（6274 TT）將明顯受惠。除了AI相關，摺疊螢幕手機也是市場持續注目的焦點，但整體市場出貨成長並未爆發，反而呈現增長動能趨緩現象。然而這樣的狀況有機會因為Apple首款折疊螢幕手機預計於2H26推出而突破瓶頸。據供應鏈訪查，樞紐（Hinge）供應商為新日興（3376）、Amphenol。

在AI運用持續擴大之下，與AI運用相關的傳產亦將為台股投資焦點，首先是半導體先進製程帶動特化需求大增，在全球人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）以及5G通訊技術的驅動下，半導體產業正經歷結構性的增長，並持續向先進製程節點推進，帶旺極高品質與高純度的特用化學品。重點股為新應材（4749）、台特化（4772）。

再來是台塑集團持續轉型，應用端持續擴大，因應半導體、AI及生技產業跨界利基應用升級趨勢，台塑集團利基轉型力圖改變，加速啟動策略結盟合資及增資，凝聚創新開發能量，重點股為南亞（1303）。

因AI電力需求強勁，看好重電將重啟漲勢，美國電力公司總資本支出持續創高，隨著川普持續對中國加徵30%關稅、中國產品競爭力下滑，台灣等其他關稅較低的非中國地區廠商有望搶佔更多市佔率，預期全球重電景氣隨AI電力需求大增將持續增溫。重點股為華城（1519）、東元（1504）、士電（1503）。

至於航太軍工，因台灣拉高國防預算至GDP的3%，在地緣政治不穩定下，未來有機會朝向更高比重前進。台灣的國防預算重點包括無人機、潛艦、通訊以及飛彈等產品。重點股為長榮航太（2645）、亞航（2630）、豐達科（3004）、晟田（4541）、jpp-KY（5284）、駐龍（4572）、漢翔（2634）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財