AI新興科技續強搭配降息循環 法人看好中小型科技股領漲

2025/09/24 17:38

路博邁投信看好中小型科技股有望因龍頭股交易擁擠，在降息循環與供應鏈受惠效應下，成為新一波領漲主力。右為路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜。（記者吳欣恬攝）路博邁投信看好中小型科技股有望因龍頭股交易擁擠，在降息循環與供應鏈受惠效應下，成為新一波領漲主力。右為路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣股市在AI創新驅動下，今年以來加權指數屢創新高，截至2025年9月19日，已刷新歷史高點19次。展望未來，路博邁投信表示，隨著AI、雲端、機器人等新興產業齊發，搭配降息資金，看好中小型科技股有望因龍頭股交易擁擠，在降息循環與供應鏈受惠效應下，成為新一波領漲主力。

路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜表示，看好台股AI、雲端、記憶體、PCB、軍工、機器人等產業，這些產業結合資金、技術雙重利多，長線投資價值愈發凸顯。此外，隨著降息循環啟動，中小型成長股也成為市場尖兵，可望是台股續創新高的後續重要推動力。

根據美銀美林2025年最新調查顯示，全球機構法人持續加碼科技、半導體，現金水位降至3.9%新低。亞洲市場以科技股、半導體為主要增持標的，台股受益明顯。

黃煜分析，由資本資出帶動的資金效應，也於AI產業發酵，主要分為3大類：首先是雲端巨頭資本支出，如AWS、Google、Oracle等2029年預計資本支出上看1100億美元；其次是主權AI資本支出，包含如阿布達比、StarGate等國家型算力建設；最後，則是新興雲端參與者（Neocloud）崛起，預計2030年將搶占全球算力市場20%，這些都是AI產業可望持續維持飛躍式成長的支撐。

此外﹐美國進入降息循環，市場對後續寬鬆政策高度期待，資金環境持續利多可望推動股市上行。根據歷史經驗，降息後一年內全球科技股平均漲幅高達13.2%，遠優於其他類股。

黃煜指出，隨著全球AI技術由生成式AI跨入自主智慧代理（Agentic AI）時代，以及預計2025-2030年將掀起AI 代理人及 AI機器人產業大潮。台灣市場正迎來新一波算力需求爆發，面對龐大的算力需求，除了雲端服務商目前依賴的GPU（如NVDA、AMD），自研ASIC AI晶片將連帶大幅提升。

近期AI應用熱潮更進一步推升投資信心。上週，谷歌Gemini應用獲得大量下載，顯示AI應用正在快速普及，雖然目前多在虛擬環境，但只需重組現有設備，即有望跨足實際場景，為AI產業未來成長注入更強動能。

此外，軍工產業也進入超級週期，2026至2032年間台灣國防大型軍備採購總額預計達1.3兆元。軍用無人機市場年複合成長率高達67%，規模將由2025年的54億元成長至2030年的693億元，產能與採購量大幅提升。除部分技術需靠海外供應外，台灣在整機組裝與關鍵零組件已具備全球競爭力。隨著自動化技術如微電腦、自動導航、GPS等推升產業升級，台灣供應鏈迎來高速成長與出口新契機。

因此，展望未來， AI、雲端、機器人等新興產業齊發，搭配降息資金活水，台股持續展現強勁成長潛力。黃煜建議投資人可關注新興科技及產業升級趨勢，尤其是中小型科技股有望因龍頭股交易擁擠，在降息循環與供應鏈受惠效應下，吸引資金流入，成為新一波市場領漲主力。

