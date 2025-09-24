8月製造業生產指數連18紅 積體電路業創新高、傳產低迷

經濟部統計處今公布8月工業生產表現。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布8月製造業生產指數118.22，年增15.48%，人工智慧（AI）商機與消費性電子新品備貨效應激勵電子零組件業、電腦電子光學製品業暢旺，其中積體電路業生產指數創歷史新高，寫連20紅，但傳產受關稅新政與他國產能過剩影響，持續表現低迷。

經濟部統計處今公布8月工業生產表現，工業生產指數117.36，年增14.41%，製造業生產指數118.22，年增15.48%，兩指數皆為歷年同月新高，雙雙寫連18個月正成長。

8月製造業生產表現略優於原先預期，統計處副處長陳玉芳指出，AI與高效能運算及雲端資料服務等需求強勁，加上消費性電子新品的備貨需求挹注，激勵半導體業在內的資訊電子產業生產穩健提升，但傳產表現持續低迷，部分產業受到美國關稅影響，例如機械設備業的工具機、水五金、螺絲螺帽等，部分產業像是基本金屬、化學材料則在海外同業產能過剩下表現仍顯疲弱。

資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數138.94，寫歷年單月新高，年增31.52%，連20紅。其中，積體電路業生產指數156.56，創歷史新高，年增35.86%，寫連20紅，面板及其組件業年減1.58％，連2黑；電腦電子產品及光學製品業年增3.8%，連26紅。

傳產方面，汽車及其零件業年減11.95%連6黑、化學材料及肥料業年減1.71%連6黑、基本金屬業年減0.69%連4黑；機械設備業翻黑為年減1.24%，中止連10紅，主因上年同月廠商配合交貨期程墊高比較基期，但半導體產業投資動能延續，抵銷部分減幅。

展望未來，統計處表示，全球經濟成長力道雖受全球貿易保護措施所抑制，但新興科技應用商機熱絡不衰，可望帶動半導體先進製程及高階伺服器等供應鏈增產，加上國際品牌消費性電子新品陸續上市帶來備貨效應，有助支撐製造業生產穩健，預估9月製造業生產指數114.58至118.58，年增15%至年增19％，第3季估落在115.88至117.21，年增16.8%至年增18.2%。

至於今年全年製造業生產能否創新高？陳玉芳說明，今年前8月平均生產指數是108.86，已是歷年同期新高，年增17.75%，因估算今年剩下4個月只要每個月達到82.28，就能維持全年新高，至於如果要達成全年年增幅1成以上，未來4個月指數每月要98.98就「有機會可達成」，若年增幅要達到2成以上，未來每個月指數要達到127.77，「機會是相對小」。

