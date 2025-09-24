晴時多雲

南科上半年營業額達1.38兆元 較去年同期成長48.78％

2025/09/24 17:35

南科上半年營業額達1.38兆元，較去年同期大幅成長48.78%。圖為台南園區。（南科管理局提供）南科上半年營業額達1.38兆元，較去年同期大幅成長48.78%。圖為台南園區。（南科管理局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕全球AI熱潮蓬勃發展帶動之下，南部科學園區核心產業上半年表現亮眼，營業額達1.38兆元，較去年同期大幅成長48.78%。

南科管理局今天公布南科產業上半年的營收表現，積體電路產業因高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用的強勁需求，不僅先進製程營收表現突出，成熟製程穩步回溫，營業額達1.2兆元，較去年同期成長56.42%。

光電產業在關稅政策拉動面板需求與雲端中心帶動不斷電系統銷售的雙重加持下，營業額達956.93億元，較去年同期成長8.20%；電腦及周邊產業則受惠於關稅政策與AI伺服器需求激增，營業額達271.55億元，也較去年同期成長27.83%。

精密機械產業部分，受惠全球半導體與AI應用的熱絡需求，帶動精密設備產業及精密元組件營收顯著成長，營業額達399.27億元，成長幅度為53.63%；生物技術產業隨著醫療器材產業逐步開拓國際市場，營業額達70.31億元，成長7.39%。

上半年南科新引進的廠商有5家，投資額29.03億元，涵蓋精密機械、電腦周邊及生物技術等，包括佰鼎科技、佳能半導體設備、原子精製、高材生醫及信天翁等。

南科管理局長鄭秀絨表示，展望下半年，雖有國際經貿情勢不穩定因素，但全球AI浪潮持續湧現，對高階晶片需求若渴，南科的半導體產業鏈仍能持續帶動積體電路、電腦及資通訊產業相關周邊發展，加速AI產業創新應用。

