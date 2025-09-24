晴時多雲

台美關稅若談定 台灣賓士總裁：僅4款美製車會對應 其它價格不變

2025/09/24 17:28

台灣賓士新任總裁賴恩凱今天宣示，台灣賓士旗下車款目前保證不會調整售價，若台美關稅談定，也僅4款美國製車系售價會依談判結果對應，其餘非美製車系都不會調整售價。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台美對等關稅談判結果遲未定案，市場雜音不斷，台灣賓士新任總裁賴恩凱今天宣示，台灣賓士旗下車款目前保證不會調整售價，若台美關稅談定，也僅4款美國製車系售價會依談判結果對應，其餘非美製車系都不會調整售價。

賴恩凱指出，部分消費者仍在觀望10月台美對等關稅談判結果，若美國車進口關稅調降，台灣賓士會視執行細節進行對應作法，但也僅限於4款自美國進口的車系，包括GLE、GLS、EQE、EQS等4車系休旅車，其餘非美製車系不會跟進調整售價。

賴恩凱表示，台灣賓士自美國進口的GLE、GLS、EQE、EQS等4車系休旅車，目前占台灣賓士整體銷售比重約20%，若台美對等關稅談判結果底定，調降美國進口車關稅，預期台灣賓士自美國進口的車系銷售比重可望提高至25%。

今年台灣車市受到台美對等關稅及貨物稅等政策不確定因素影響，消費者出現觀望與延遲購買現象，造成今年前8月全台車市銷量衰退，他直言「這是暫時性的現象，非市場結構性的問題」。

他以「光明」與「黑暗」來形容年初時豪華車的銷售很亮眼，沒想到第2季與第3季受到關稅與貨物稅政策影響，市場有18%衰退，認為第4季不確定因素排除，市場將快速回溫，新車銷量將優於第2季和第3季。

賴恩凱強調，品牌力和產品力是銷售成功關鍵，台灣賓士未來兩年計劃導入25款新車登台搶市，同時斥資5億元升級經銷通路，提升顧客體驗，維持豪華車領導品牌地位。

