出國避開人潮！全球「最受歡迎旅遊國家」將被中國長假遊客攻陷

〔財經頻道／綜合報導〕據旅遊平台稱，日本去年被《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveler）讀者評選為「全球最受歡迎的目的地」，今年更是成為10月1日開始的為期八天的中秋節和國慶節假期中國遊客預訂最多的出境游目的地。

根據中媒《中國日報》報導，數千名中國人計劃在「十一長假」期間出國旅遊。

根據第一財經報導，中國線上旅行社去哪裡列出假期期間中國遊客最常去的十大國家，分別為日本、泰國、韓國、馬來西亞、越南、印尼、澳洲、俄羅斯、新加坡和義大利。

受亞洲各地航班增加的推動，日本8月接待了340萬外國遊客，較去年同期成長16.9%。

日本國家旅遊局的數據顯示，中國遊客數量最多，達100萬人次，年增36.5%，其次是韓國，達66萬人次，年增 8%。

美國Airbnb表示，中國用戶在9月27日至10月8日搜尋海外住宿的次數較去年增加了近一倍。據該服務顯示，該期間最受歡迎的海外目的地是日本、義大利、法國、西班牙、紐西蘭、韓國、印尼、澳洲、美國和英國。

