手機報稅今公開抽獎 9/26下午公布得獎名單

手機報稅今公開抽獎，中獎名單將於9月26日下午4時公布。（南區國稅局提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部為鼓勵民眾使用手機申報綜所稅，今年再度舉辦「手機報稅趣 好禮歡樂送」抽獎活動，今日下午2時在財政部公開抽獎，在律師見證下以電腦隨機抽出，全部奬項有現金獎86名、電子禮券獎1萬9500名，共1萬9586名，中獎名單將於9月26日下午4時公布在財政部臉書（FB）粉絲專頁及各地區國稅局官網，歡迎民眾查閱。

根據統計，今年綜所稅結算申報案件中，網路申報首度突破600萬件、達618.3萬件，其中手機報稅有259.9萬件、年增19.85%，占比達42.04%。南區國稅局表示，今年報稅抽奬活動為「手機報稅獎」，凡使用手機完成2024年度綜所稅申報，且申報時勾選「同意」選項的民眾，就可參加抽獎，符合抽獎資格者有235.9萬名，今日抽出1萬9586名幸運兒，包括頭獎5萬元獎金1名、貳獎2萬元獎金5名、叁獎1萬元獎金10名、肆獎5000元獎金20名、伍獎2000元獎金50名、陸獎500元電子禮券3000名及普獎200元電子禮券1萬6500名。

請繼續往下閱讀...

南區國稅局說明，現金獎項名額共86名，將會以公文掛號郵寄中獎通知，請中獎人收到中獎通知後，在期限內將領獎資料郵寄南區國稅局綜合行政組（台南市北區富北街7號9樓），獎金將滙入中奬人指定之本人帳戶，獎金超過2萬元者，依規定先扣除10%扣繳稅款後，再將餘額匯入。電子禮券獎項名額共1萬9500名，將按中獎人報稅所留存的手機號碼，透過111政府專屬短碼簡訊平臺發送中獎訊息，中獎人收到簡訊後，依簡訊說明至南區國稅局官網查詢兌領方式，兌領期限至2026年1月2日，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。

南區國稅局提醒，國稅局絕對不會以電話通知中獎人至ATM進行帳戶操作，也不會要求事先繳納扣繳稅款，請民眾留意避免受到詐騙，如有相關問題，可撥打服務電話06-2223111分機1011、1012及8015洽詢。

