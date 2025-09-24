晴時多雲

逢甲大學與建商合作簽約 教職員買房「折數個別談」、再送冰箱大電視

2025/09/24 17:27

逢甲大學校友、遠雄建設總經理王耀堂（右）返校，當眾宣布提供母校教職同仁購屋優惠。（讀者提供）逢甲大學校友、遠雄建設總經理王耀堂（右）返校，當眾宣布提供母校教職同仁購屋優惠。（讀者提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕逢甲大學與建設、營造及房地產產業展開產學合作，「一次三簽」與遠雄建設、遠雄營造與遠雄房地產簽署合作備忘錄，逢甲校友、遠雄建設總經理王耀堂當眾表示，特別提供母校教職同仁購屋優惠，「購屋折數個別談」還送冰箱與電視，盼創新教職職涯與居住福利結合新舉措。

逢甲大學校長王葳今天說，繼「營建自動化：AI施工機器人」計畫，創下發展智慧營建與AI 技術先例後，再與遠雄建設、營造及房地產展開專業互訪研討逐步展開，雙方將激盪出更多合作契機，持續推動產業升級與人才培育。

遠雄建設總經理王耀堂返校，受到師生熱烈掌聲歡迎，王耀堂表示，為母校盡心是「人生至今最值得驕傲的一天」，加碼提供購屋優惠，若母校教職學長簽約買房，加送專屬家電配套。據遠雄幹部透露，所謂「配套」是贈冰箱及大電視，至於購屋折數依不用房型坪數「再個別談」。

逢甲教職員聽到有「special」（特別）優惠大感振奮，趕往遠雄新建案實地參觀，部分人士考慮下訂接受校友心意，校方也安排遠雄代表，參觀逢甲ROSO機器人建造實驗室與感知實驗室，學習AI施工機器人協助工地現況，營造工人驚嘆機器人在實驗室內，因光、空氣、熱感與聲音等環境因子觸動變換動作。

