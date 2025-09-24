重返信義區！2026COMPUTEX「四館」聯展 規模攀史上新高

2025年COMPUTEX國際廠商與買主現場交流熱絡（貿協提供）。

〔記者林菁樺／台北報導〕AI浪潮推升COMPUTEX（台北國際電腦展）地位，每年吸引輝達、高通等科技巨擘在台北齊聚已是熱門焦點。主辦單位之一的外貿協會今（24日）宣布，2026COMPUTEX（台北國際電腦展）將迎來「四大展館同步展出」盛況，除了南港展覽館 1、2 館之外，還會重返台北信義核心地段的世貿1館、台北國際會議中心，參展商與攤位規模預料更會創下歷史新高。

2026年COMPUTEX規劃在6月2日至6月5日登場，作為全球指標AI和新創展覽，將全新規劃AI機器人與科技體驗相關展區，完整呈現AI機器人在多元場域的最新應用，並結合沉浸式科技體驗，讓參觀者親身感受AI如何重塑日常生活。

貿協表示，在智慧轉型與數位化浪潮推動下，邊緣人工智慧（Edge AI）的應用需求於各行各業快速成長，從智慧交通到智慧製造皆展現廣大潛力。根據集邦科技分析報告指出，Edge AI市場預計將在2029年達到 800 億美元規模，年複合成長率高達 23.2%。

隨著AI產品價值不斷攀升，晶片供應商正積極投入高效能、低功耗AI伺服器的研發，同時也必須與裝置製造商、軟體開發商及雲端服務供應商攜手，提升資料處理效率，加速供應鏈跨域合作，增加產業競爭力。COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心，聚焦「AI運算」、「機器人&智慧移動」及「次世代科技」三大主題，為全球科技廠商打造尋找國際夥伴的最佳平台。

COMPUTEX創新與新創展區InnoVEX作為國際公認的新創平台，持續扮演新創企業邁向全球的重要舞台。除新創競賽與產品發表會外，展區將協助新創與製造夥伴對接、拓展銷售通路，並吸引國際創投目光，為創業團隊注入成長動能。

貿協表示，今年COMPUTEX使用南港展覽一館、二館，匯集1400 家廠商參展，不少廠商反映太過熱絡、「展館塞不下」，業者更會承租附近飯店、趁勢發表新品，南港周圍飯店、餐館大搶COMPUTEX商機。

貿協已明年規劃新增世貿一館與台北國際會議中心，相當於四館聯展；事實上，2003年起COMPUTEX在世貿一、二、三館與台北國際會議中心也是四館聯展，但隨後世貿二、三館陸續拆除，由南港展覽一、二館啟用接棒，COMPUTEX等大展重心已移至南港舉行，南港展館規模也是世貿展覽館數倍之大，主辦單位考量廠商需求，既有南港兩座展館外，將重返信義區的世貿一館、台北國際會議中心，預計參展商規模可寫下歷史新高。

