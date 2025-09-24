晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

重返信義區！2026COMPUTEX「四館」聯展 規模攀史上新高

2025/09/24 16:58

2025年COMPUTEX國際廠商與買主現場交流熱絡（貿協提供）。2025年COMPUTEX國際廠商與買主現場交流熱絡（貿協提供）。

〔記者林菁樺／台北報導〕AI浪潮推升COMPUTEX（台北國際電腦展）地位，每年吸引輝達、高通等科技巨擘在台北齊聚已是熱門焦點。主辦單位之一的外貿協會今（24日）宣布，2026COMPUTEX（台北國際電腦展）將迎來「四大展館同步展出」盛況，除了南港展覽館 1、2 館之外，還會重返台北信義核心地段的世貿1館、台北國際會議中心，參展商與攤位規模預料更會創下歷史新高。

2026年COMPUTEX規劃在6月2日至6月5日登場，作為全球指標AI和新創展覽，將全新規劃AI機器人與科技體驗相關展區，完整呈現AI機器人在多元場域的最新應用，並結合沉浸式科技體驗，讓參觀者親身感受AI如何重塑日常生活。

貿協表示，在智慧轉型與數位化浪潮推動下，邊緣人工智慧（Edge AI）的應用需求於各行各業快速成長，從智慧交通到智慧製造皆展現廣大潛力。根據集邦科技分析報告指出，Edge AI市場預計將在2029年達到 800 億美元規模，年複合成長率高達 23.2%。

隨著AI產品價值不斷攀升，晶片供應商正積極投入高效能、低功耗AI伺服器的研發，同時也必須與裝置製造商、軟體開發商及雲端服務供應商攜手，提升資料處理效率，加速供應鏈跨域合作，增加產業競爭力。COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心，聚焦「AI運算」、「機器人&智慧移動」及「次世代科技」三大主題，為全球科技廠商打造尋找國際夥伴的最佳平台。

COMPUTEX創新與新創展區InnoVEX作為國際公認的新創平台，持續扮演新創企業邁向全球的重要舞台。除新創競賽與產品發表會外，展區將協助新創與製造夥伴對接、拓展銷售通路，並吸引國際創投目光，為創業團隊注入成長動能。

貿協表示，今年COMPUTEX使用南港展覽一館、二館，匯集1400 家廠商參展，不少廠商反映太過熱絡、「展館塞不下」，業者更會承租附近飯店、趁勢發表新品，南港周圍飯店、餐館大搶COMPUTEX商機。

貿協已明年規劃新增世貿一館與台北國際會議中心，相當於四館聯展；事實上，2003年起COMPUTEX在世貿一、二、三館與台北國際會議中心也是四館聯展，但隨後世貿二、三館陸續拆除，由南港展覽一、二館啟用接棒，COMPUTEX等大展重心已移至南港舉行，南港展館規模也是世貿展覽館數倍之大，主辦單位考量廠商需求，既有南港兩座展館外，將重返信義區的世貿一館、台北國際會議中心，預計參展商規模可寫下歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財