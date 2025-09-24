晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

樺加沙颱風重創花蓮 台電全力搶修復電

2025/09/24 16:56

目前花蓮部分地區積水、泥濘嚴重，造成搶修困難，台電將盡早復電。（台電提供）目前花蓮部分地區積水、泥濘嚴重，造成搶修困難，台電將盡早復電。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕樺加沙颱風帶來強風豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，台電與各相關單位積極合作救災作業。截至今（24）日下午4點，花蓮縣累積曾停電戶數約4148戶，目前約100戶停電，多為因積水、泥濘造成搶修困難，台電將盡早復電。

台電表示，由於目前部分地區積水、泥濘嚴重，重型機具無法挺進搶修，台電已派空拍機及人員徒步等方式，持續巡視掌握災情，俟道路水位退去、道路搶通後，即可挺進搶修。

除停電搶修之外，台電也提醒，受風災影響，電力設備與線路易受損壞，民眾應注意用電安全。若發現電表（線路）傾斜、破損、泡水，請勿自行觸碰或試圖復電。所有被水浸泡過的家電、插座等電器設備，務必經專業電氣人員檢查後再行使用。

若停電後復電，也請先檢查開關總電源是否安全，確認乾燥且無異味後再操作。此外，若在路上發現有電線掉落、電桿傾斜或電力設備受損等情況，請勿靠近或觸摸。如有任何用電異常或疑慮，請撥打台電客服專線1911及洽專業電氣人員協助處理。

另外，台糖公司花東區處總部位在花蓮縣光復鄉，因地勢較高無災情傳出，台糖花東區處即配合花蓮縣府提供停車場及辦公房舍等，供縣府成立前進指揮所及救護站，並提供大型救災機具進駐廠區。

花東區處也宣布，配合縣府防洪救災，將供台糖花蓮旅館24間房間及台糖可即食產品，供花蓮縣府救難及前進指揮中心人員使用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財