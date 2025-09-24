樺加沙颱風重創花蓮 台電全力搶修復電

目前花蓮部分地區積水、泥濘嚴重，造成搶修困難，台電將盡早復電。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕樺加沙颱風帶來強風豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，台電與各相關單位積極合作救災作業。截至今（24）日下午4點，花蓮縣累積曾停電戶數約4148戶，目前約100戶停電，多為因積水、泥濘造成搶修困難，台電將盡早復電。

台電表示，由於目前部分地區積水、泥濘嚴重，重型機具無法挺進搶修，台電已派空拍機及人員徒步等方式，持續巡視掌握災情，俟道路水位退去、道路搶通後，即可挺進搶修。

除停電搶修之外，台電也提醒，受風災影響，電力設備與線路易受損壞，民眾應注意用電安全。若發現電表（線路）傾斜、破損、泡水，請勿自行觸碰或試圖復電。所有被水浸泡過的家電、插座等電器設備，務必經專業電氣人員檢查後再行使用。

若停電後復電，也請先檢查開關總電源是否安全，確認乾燥且無異味後再操作。此外，若在路上發現有電線掉落、電桿傾斜或電力設備受損等情況，請勿靠近或觸摸。如有任何用電異常或疑慮，請撥打台電客服專線1911及洽專業電氣人員協助處理。

另外，台糖公司花東區處總部位在花蓮縣光復鄉，因地勢較高無災情傳出，台糖花東區處即配合花蓮縣府提供停車場及辦公房舍等，供縣府成立前進指揮所及救護站，並提供大型救災機具進駐廠區。

花東區處也宣布，配合縣府防洪救災，將供台糖花蓮旅館24間房間及台糖可即食產品，供花蓮縣府救難及前進指揮中心人員使用。

