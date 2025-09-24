晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

世界台商總會年會台南開幕 南科營業額破2兆元令人驚艷

2025/09/24 16:58

2025世界台商會聯合總會年會大會，今天於台南福爾摩沙遊艇酒店隆重開幕，共有逾1200位台商代表與企業領袖齊聚台南。（記者蔡文居攝）2025世界台商會聯合總會年會大會，今天於台南福爾摩沙遊艇酒店隆重開幕，共有逾1200位台商代表與企業領袖齊聚台南。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕2025世界台灣商會聯合總會年會大會，今（24）日於台南福爾摩沙遊艇酒店隆重開幕，本屆超過1200位來自世界各國的台灣商會代表與企業領袖等齊聚府城，探討國際經濟趨勢與商務合作的新契機。南市府表示，去年南科園區的營業額突破2兆元，令人驚艷，歡迎各國台商朋友選擇來台南投資。

台南市政府繼昨晚舉辦晚宴，以台南在地美食與農特產伴手禮歡迎台商們到來，市長黃偉哲今早也在大會開幕前特地前往會場，向世界台灣商會聯合總會長吳光宜及其他會員致意，同時也與參加開幕式的立法院長韓國瑜簡單寒暄，歡迎韓院長蒞臨台南。

黃偉哲盼望藉著今年年會在台南舉辦的機會，積極向世界台商推廣台南的產業、科技、觀光、農業、文化等面向，持續行銷台南，吸引世界台商回流擴大投資。

台南市副市長葉澤山代表黃偉哲出席致詞指出，台南是台灣第一個城市，也是當前台灣的高科技城市，去年南科園區的營業額突破2兆元。400年前的安平站在歷史的前緣，將台灣推向國際舞台，今日世界台灣商會聯合總會年會在台南安平舉辦，正是歷史的巧合。

南市經發局表示，台南市目前以柳營科技工業區作為智慧機器人產業聚落發展方向，與工研院等學研單位合作，組成策略聯盟，推動在民生經濟等領域應用，同時結合沙崙智慧綠能科學城所提供的科技實證環境，加速將AI技術應用落地。近年來台南在半導體產業及AI科技相繼有國際大廠投資，歡迎世界各國的台商朋友與企業選擇投資台南。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財