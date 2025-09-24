世界台商總會年會台南開幕 南科營業額破2兆元令人驚艷

2025世界台商會聯合總會年會大會，今天於台南福爾摩沙遊艇酒店隆重開幕，共有逾1200位台商代表與企業領袖齊聚台南。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕2025世界台灣商會聯合總會年會大會，今（24）日於台南福爾摩沙遊艇酒店隆重開幕，本屆超過1200位來自世界各國的台灣商會代表與企業領袖等齊聚府城，探討國際經濟趨勢與商務合作的新契機。南市府表示，去年南科園區的營業額突破2兆元，令人驚艷，歡迎各國台商朋友選擇來台南投資。

台南市政府繼昨晚舉辦晚宴，以台南在地美食與農特產伴手禮歡迎台商們到來，市長黃偉哲今早也在大會開幕前特地前往會場，向世界台灣商會聯合總會長吳光宜及其他會員致意，同時也與參加開幕式的立法院長韓國瑜簡單寒暄，歡迎韓院長蒞臨台南。

黃偉哲盼望藉著今年年會在台南舉辦的機會，積極向世界台商推廣台南的產業、科技、觀光、農業、文化等面向，持續行銷台南，吸引世界台商回流擴大投資。

台南市副市長葉澤山代表黃偉哲出席致詞指出，台南是台灣第一個城市，也是當前台灣的高科技城市，去年南科園區的營業額突破2兆元。400年前的安平站在歷史的前緣，將台灣推向國際舞台，今日世界台灣商會聯合總會年會在台南安平舉辦，正是歷史的巧合。

南市經發局表示，台南市目前以柳營科技工業區作為智慧機器人產業聚落發展方向，與工研院等學研單位合作，組成策略聯盟，推動在民生經濟等領域應用，同時結合沙崙智慧綠能科學城所提供的科技實證環境，加速將AI技術應用落地。近年來台南在半導體產業及AI科技相繼有國際大廠投資，歡迎世界各國的台商朋友與企業選擇投資台南。

