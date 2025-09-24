晴時多雲

瑞媒：台灣無人機產業迅速崛起 非紅供應鏈受民主國家青睞

2025/09/24 16:54

上週落幕的「2025台北國際航太暨國防工業展」，台灣無人機生態系統充分展示。（記者陳治程攝）上週落幕的「2025台北國際航太暨國防工業展」，台灣無人機生態系統充分展示。（記者陳治程攝）

〔編譯盧永山／綜合報導〕瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）23日刊出「台灣的無人機產業正向中國發起挑戰」文章指出，在美中對抗和產業鏈重整的大背景下，台灣憑藉無中國產零件的供應鏈賣點，在軍用與安全無人機市場上正迅速崛起，但也面臨一些阻礙。

文章指出，台灣無人機的最重要賣點是，這些無人機及其零件都不是來自中國的，而民主國家也越來越看重這一點，無人機需被用於安全敏感領域時尤其如此，這其中包括軍方的偵察和攻擊無人機，警用無人機以及電信等關鍵基礎設施的安保無人機等等。

西方國家擔心，中國產無人機可能會向中國回傳數據，也擔心發生危機時，中國會從遠端關閉無人機；此外，北京當局還隨時可以切斷系統和零組件的供應。有鑑於此，幾乎每天都在遭受北京威脅的台灣政府，要求供貨商確保他們提供的無人機不含任何中國產零件，提出了打造所謂「非紅供應鏈」的呼籲。

對台灣自身而言，「非紅」事關生存大計，而對國際市場來說，「非紅」則成了台灣產品最有利的競爭優勢。但要做到這一點並非易事，畢竟以大疆為首的中國無人機產業，不僅主導了全球私人用無人機市場，同時也在電機、電池、飛行操控系統等領域佔據著領先地位。

上週落幕的「2025台北國際航太暨國防工業展」 ，台灣無人機生態系統的多姿多彩得到了充分展示，從手掌大小的迷你無人機，到可以裝運數十公斤負荷的四旋翼無人機、撞擊目標後立刻起爆的自殺式無人機，再到雙翼寬達十餘米的大型偵察機。從水上或水下作業的無人艇，到能走、能爬和能跑的陸上系統，可說是應有盡有。

報導說，台北國際航太暨國防工業展產出的產品，有些來自傳統的軍工企業，但也有越來越多的非軍工企業加入了行業競爭。畢竟，台灣的國防預算增長極其迅猛，將從2025年的GDP佔比3.3%，增長至2030年的5%。

台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」政策分析師方怡然表示，台灣經濟就是靠代工廠OEM發展壯大起來的，代工廠有能力為跨國品牌完成大規模生產。

台灣知名度最高的代工廠就是富士康（鴻海），但因富士康已與中國有盤根錯節的關係，由這家企業在台灣來生產大量軍用無人機顯然不現實，但台灣還有許多其他OEM 代工廠可以將本地開發商的樣機轉化為低成本、大規模的量產產品，只有批量生產才可以縮小與中國無人機的價格差距。

但報導也說，台灣要建立一條完全不含中國產零件的無人機供應鏈並非易事，因為這必須確保來自第三國的供應商也不從中國進貨。但當今世界相互交織的複雜供應鏈體系之下，這無疑是一項艱巨的挑戰。

方怡然認為，當前最大的挑戰在於稀土磁體和電池陽極，在這些領域，中國佔據著壟斷地位，但日本等民主國家也正在努力打造替代方案，台灣應當押注於此，並成為未來西方國家無人機與零配件的重要供貨商。

