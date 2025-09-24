晴時多雲

基隆就業中心26日辦徵才 43家廠商釋出1230個工作機會

2025/09/24 16:22

基隆就業中心本週五提供就業徵才活動，共有1230個職缺，等民眾報名參加。（基隆就業中心提供）基隆就業中心本週五提供就業徵才活動，共有1230個職缺，等民眾報名參加。（基隆就業中心提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆就業中心於9月26日（週五）10時至14時在基隆長榮桂冠酒店3樓舉辦「2025基隆就業中心現場徵才活動」，本次活動集結43家廠商釋出1230個工作機會，涵蓋科技製造業、綜合零售業、支援服務業、物流運輸業及餐旅服務業等5大類別。求職者可事先於「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）登錄求職登記表，也可於活動當日攜帶手機掃描企業專屬碼，即可完成履歷登錄與媒合流程。

科技製造業廠商包含大武崙工業區的毅太企業、聯華食品，瑞芳工業區的豐兆航太、凱亞食品、川方企業等，釋出行政助理、作業員、工程師等職缺。其中近300個職缺，起薪達4萬元以上，更值得一提的是豐兆航太所需無人機飛手、工程師等高階職缺，薪資上看8萬元。

物流運輸業則有聯興國際物流、大都會汽車客運、基隆汽車客運、嘉里大榮物流、伸鴻股份有限公司，徵求理貨員、維修士等職缺，歡迎具備職業駕照或技術士證照者前來踴躍參與。

餐旅服務業與零售業方面，福隆貝悅大飯店、漢來國際飯店、漢來美食、雲雀國際、築間餐飲、米塔集團、和德昌、荃鴻股份有限公司等知名業者提供職缺。週五的場次亦有保全、清潔及計時人員等正職與兼職工作機會，鼓勵中高齡民眾加入前往應徵。

為了響應環保，活動導入QR Code履歷投遞系統，求職者可事先於「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）登錄求職登記表，活動當日攜帶手機掃描企業專屬碼，即可完成履歷登錄與媒合流程。活動詳情歡迎致電（02）2422-5263基隆就業中心洽詢。

