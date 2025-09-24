晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

漢翔今年新增訂單200億元 累計在手訂單逾千億元

2025/09/24 15:43

漢翔無人機反制系統。（記者王憶紅攝）漢翔無人機反制系統。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日舉行線上法人說明會，漢翔表示，今年以來接單表現強勁，累計到9月新接訂單超過200億元，累計5年在手訂單超過1000億元以上，穩健成長。

漢翔指出，今年在高教機持續交付，民用業務爭取客戶品項的數量增加、擴大程製，再加上科技服務業務陸續認列營收，預期下半年較上半年佳，全年努力拚勝去年。

至於明年高教機業務交付完畢後的業務缺口，漢翔指出，的確有些小挑戰，但已經爭取到經國號、高教機維修案300億元（2027-2029年），以及其他維修案，而民用業務則受惠中國廠商轉單效應，爭取到發動機等業務，再加上23.5億元的台電鳳林案陸續認列營收，前景樂觀。

在國防方面，漢翔指出，持續擴大無人載具業務版圖，日前正式公開的「無人機反制系統」，整合完整的反制鏈，能為國安、民生與隱私帶來重大幫助；除此之外，也正協助雷虎科技加速研發中大型無人直升機，並預先規劃自主量產體系；而漢翔在台北航展期間，與美商取得關鍵合作，精準的視覺定位技術，可望為國內無人機產業帶來革命性突破。

漢翔說，近期國防部啟動最新軍用商規無人機招標案，上看500億的商機規模，為台灣歷年來最大無人機採購計劃。漢翔作為台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的一份子，且向來扮演火車頭與輔助角色，將協助聯盟成員共同提升。漢翔自身擅長系統整合與高品質量產，無論是研發與產製，都能為國內中小企業提供必要協助。

漢翔說，行政院已拍板定案明年國防預算再創新高，加計特別預算，整體規模將近6200億元，漢翔已預作準備，在台北航展期間，攜手美國軍機大廠，推動軍用後勤維修能量的提升，鞏固陸軍AH-1W直升機、空軍F-16戰機等多款軍用飛機的後勤維修商機，全面滿足三軍戰備需求。

民用業務方面，漢翔指出，全球旅運需求持續提升，商務客機與航空發動機的基本面穩固，長期展望樂觀。漢翔以豐沛的機具與產能，在民機機身、零組件、發動機機匣加工、各模組製造等方面，深獲國際合作夥伴青睞，在歐、美、日等國際大廠，均取得長期穩定訂單，並已持續履約交運中。

漢翔說，在科技服務業務，已進入實際應用階段，自主開發的「電力島」儲能系統，整合風力、太陽能與儲能設備，具備彈性部署與智慧調度，實現能源自主，更響應政府能源轉型政策與世界淨零碳排趨勢。這套專為用電大戶打造的能源系統，漢翔也率先在自家建置，停電時獨立供應全廠區用電達6小時，以自己的核心廠區證明電力島的可靠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財