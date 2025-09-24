漢翔今年新增訂單200億元 累計在手訂單逾千億元

漢翔無人機反制系統。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日舉行線上法人說明會，漢翔表示，今年以來接單表現強勁，累計到9月新接訂單超過200億元，累計5年在手訂單超過1000億元以上，穩健成長。

漢翔指出，今年在高教機持續交付，民用業務爭取客戶品項的數量增加、擴大程製，再加上科技服務業務陸續認列營收，預期下半年較上半年佳，全年努力拚勝去年。

請繼續往下閱讀...

至於明年高教機業務交付完畢後的業務缺口，漢翔指出，的確有些小挑戰，但已經爭取到經國號、高教機維修案300億元（2027-2029年），以及其他維修案，而民用業務則受惠中國廠商轉單效應，爭取到發動機等業務，再加上23.5億元的台電鳳林案陸續認列營收，前景樂觀。

在國防方面，漢翔指出，持續擴大無人載具業務版圖，日前正式公開的「無人機反制系統」，整合完整的反制鏈，能為國安、民生與隱私帶來重大幫助；除此之外，也正協助雷虎科技加速研發中大型無人直升機，並預先規劃自主量產體系；而漢翔在台北航展期間，與美商取得關鍵合作，精準的視覺定位技術，可望為國內無人機產業帶來革命性突破。

漢翔說，近期國防部啟動最新軍用商規無人機招標案，上看500億的商機規模，為台灣歷年來最大無人機採購計劃。漢翔作為台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的一份子，且向來扮演火車頭與輔助角色，將協助聯盟成員共同提升。漢翔自身擅長系統整合與高品質量產，無論是研發與產製，都能為國內中小企業提供必要協助。

漢翔說，行政院已拍板定案明年國防預算再創新高，加計特別預算，整體規模將近6200億元，漢翔已預作準備，在台北航展期間，攜手美國軍機大廠，推動軍用後勤維修能量的提升，鞏固陸軍AH-1W直升機、空軍F-16戰機等多款軍用飛機的後勤維修商機，全面滿足三軍戰備需求。

民用業務方面，漢翔指出，全球旅運需求持續提升，商務客機與航空發動機的基本面穩固，長期展望樂觀。漢翔以豐沛的機具與產能，在民機機身、零組件、發動機機匣加工、各模組製造等方面，深獲國際合作夥伴青睞，在歐、美、日等國際大廠，均取得長期穩定訂單，並已持續履約交運中。

漢翔說，在科技服務業務，已進入實際應用階段，自主開發的「電力島」儲能系統，整合風力、太陽能與儲能設備，具備彈性部署與智慧調度，實現能源自主，更響應政府能源轉型政策與世界淨零碳排趨勢。這套專為用電大戶打造的能源系統，漢翔也率先在自家建置，停電時獨立供應全廠區用電達6小時，以自己的核心廠區證明電力島的可靠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法