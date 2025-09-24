全台唯一大滿貫！南投這家投注站開出4種彩券頭獎

台彩表示，南投埔里「鑫來旺彩券行」，曾開出威力彩、大樂透、今彩539及大福彩頭獎，是全台唯一達成頭獎「大滿貫」的彩券行。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕公益彩券發行以來，全台只有一家投注站達成「大滿貫」！台灣彩券公司董事長黃志宜表示，南投縣埔里鎮中山路「鑫來旺彩券行」，自第4屆公益彩券開始營業，目前已開出威力彩、大樂透、今彩539及大福彩頭獎，是全台唯一達成頭獎「大滿貫」的彩券行，這家彩券行開在加油站、郵局附近，生意很好。

台彩表示，由於大福彩已經下市，因此全台彩券行已無法再達成「四冠王」。不過，目有2家彩券行達成「3冠王」，也就是曾開出威力彩、大樂透及今彩539頭獎，包括苗栗縣公館鄉「興煥投注站」以及新竹市北區「照達商行」。台彩表示，這兩家投注站都在廟宇附近，前者位於當地信仰中心五穀宮正後方，後者店面就在新竹城隍廟北門街上。

另，今年7月5日在台中市南屯區「億起富彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，領獎期限到10月7日，因中獎人遲未現身。獎，台彩日前特別提醒。台彩總經理謝志宏今表示，中獎人已於9月15日現身領獎。

