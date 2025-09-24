晴時多雲

3兆美元俱樂部第5個成員？ 這家被低估AI公司被看好

2025/09/24 15:14

受益人工智慧產業成長，誰能成為繼輝達、微軟、蘋果和Google母公司Alphabet之後，搶先進入市值破3兆美元的公司，外媒看好亞馬遜。（歐新社）受益人工智慧產業成長，誰能成為繼輝達、微軟、蘋果和Google母公司Alphabet之後，搶先進入市值破3兆美元的公司，外媒看好亞馬遜。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕誰能成為繼輝達、微軟、蘋果和Google母公司Alphabet之後，搶先進入市值破3兆美元的公司，外媒看好亞馬遜。

The Motley Fool報導，許多人忘記一家將被低估的人工智慧成長受益的公司：亞馬遜。該公司與新創公司Anthropic達成了一項雲端運算和電腦晶片協議，並在其媒體業務中利用人工智慧的多種方式獲益。

以目前2.5兆美元的市值來看，亞馬遜要想在2026年某個時候，甚至在今年年底前突破3兆美元的市值應該不是難事。

亞馬遜雲端運算服務 （AWS） 是最初的雲端運算巨頭。Anthropic是AWS押注的AI合作夥伴，目前默默無聞。Anthropic是一家專注於企業和程式設計市場的AI軟體供應商。其收入呈爆炸式增長，年度經常性收入 （ ARR ） 從今年年初的10億美元，增長到最新更新的50億美元。

AWS是Anthropic的主要雲端合作夥伴，Anthropic計畫投入數十億美元用於訓練和運行其AI系統。雙方的合作非常深入，Anthropic目前正與亞馬遜合作開發客製化電腦晶片，與輝達競爭。

上季度，AWS營收年增17%，年度經常性營收 （ARR） 突破 1230 億美元，儘管成長速度低於Google雲端 （Google Cloud） 或微軟Azure等競爭對手。然而，隨著Anthropic的成長轉折點到來，AWS的營收未來幾季應該會開始加速成長。過去12個月，AWS的營運利潤率高達37%，未來幾年，AWS有望成為亞馬遜合併獲利成長的重要貢獻者。

AWS在亞馬遜內部扮演著重要角色，目前雖僅占整體營收約17%，但貢獻超過一半的營業利潤。AWS擁有穩定且高達近40%的利潤率，是亞馬遜利潤的重要來源，為集團提供強勁的現金流與投資支持。

