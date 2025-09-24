晴時多雲

研調預估第4季DRAM價格漲幅達13-18％

2025/09/24 15:16

TrendForce表示，第4季PC促銷、鋪貨動能預計趨緩的情況下，PC代工廠（OEM）的整機出貨量將隨之減少，預料主要OEM的DRAM位元採購量將呈季減。（資料照）TrendForce表示，第4季PC促銷、鋪貨動能預計趨緩的情況下，PC代工廠（OEM）的整機出貨量將隨之減少，預料主要OEM的DRAM位元採購量將呈季減。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，三大DRAM原廠持續優先分配先進製程產能給高階伺服器（server）DRAM和高頻寬記憶體（HBM），排擠PC、mobile和consumer應用的產能，同時受各終端產品需求分化影響，第4季舊製程DRAM價格漲幅仍可觀，新世代產品漲勢相對溫和；預估整體一般型DRAM （conventional DRAM）價格將季增8-13%，若加計HBM，漲幅將擴大至13-18%。

TrendForce表示，第4季PC促銷、鋪貨動能預計趨緩的情況下，PC代工廠（OEM）的整機出貨量將隨之減少，預料主要OEM的DRAM位元採購量將呈季減。此外，因三大原廠積極轉移產能至server DDR5，PC DDR5、PC DDR4供應規模皆受限，因此，第4季整體PC DRAM價格將持續小幅上漲。

TrendForce認為，Server DRAM則因CSP（雲端服務供應商）建置動能回溫，DDR5產品需求持續增強，目前不論美系、中系CSP 2026年的DRAM採購需求皆有望大幅成長，美系業者為確保獲得足量供給，甚至計畫提前於2025年第4季啟動採購，因此對價格態度較開放。儘管原廠積極調配產能，但部分供應商的產品技術問題，2026年上半年原廠皆規劃優先提供產能給HBM4，皆為DDR5供給情況投下變數，預期第4季價格將維持上漲。

此外，TrendForce表示，雖有部分原廠針對特定客戶延後server DDR4停產時程，惟因採購熱度延續，預料第四季DDR4價格仍有相當漲幅。中低階智慧手機的mobile DRAM-LPDDR4X預期供應位元持續削減，品牌廠為防斷鏈而加強備貨，導致供需失衡加劇，第4季LPDDR4X價格將季增10%以上。LPDDR5X應用於高階智慧型手機外，其他終端應用中也擴大使用；儘管短期未見明顯短缺情況，但考量後續供應量能、產品定價策略等因素，TrendForce預估第4季LPDDR5X價格仍將維持上揚走勢。

第4季PC應用的備貨潮，市場又對NVIDIA RTX6000系列的期待值提高，將延續繪圖Graphics GDDR7的拉貨動能，加上原廠預期將出現供不應求的市況，對漲幅有所堅持，GDDR7價格上升幅度將較前一季擴大。舊製程的GDDR6因在上一代顯卡保有一定採用比例，採購量維持相當水準，但因供給明顯受限，預料第4季價格漲幅將持續高於GDDR7。

原廠對消費型DDR4的供給量同樣非常有限，漲價態度堅定，且因終端產品銷售未轉強，DDR4歷經第3季價格漲近翻倍後，目前買方的追貨力道已放緩，預期第4季價格漲幅將會收斂。DDR3則持續有提前備貨需求，加乘產能受排擠、原廠快速去化庫存等因素，預期第4季價格將持續上漲。

