安森美收購奧拉半導體Vcore電源技術 預計第4季完成

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國半導體廠安森美（onsemi）宣佈與奧拉半導體（Aura Semiconductor）達成協議，收購旗下Vcore電源技術及相關智慧財產權（IP）許可，該交易預計將於2025年第4季完成，但需滿足慣例成交條件；安森美強調， 此項戰略交易將增強該公司的電源管理產品群組與路線圖，加速實現公司在人工智慧（AI）數據中心應用中，覆蓋從電網到核心的完整電源系統的願景。

安森美智慧感知及類比與混合信號事業部總裁Sudhir Gopalswamy表示，此次收購彰顯公司致力提供全方位差異化的智慧電源解決方案，滿足未來AI數據中心的能源與效率需求，將這些技術整合到公司更廣泛的電源管理產品群組中，能提供具備更高功率密度、能效和散熱性能的解決方案， 並提升單機架的算力。

請繼續往下閱讀...

安森美指出，公司在矽及碳化矽（SiC）技術領域擁有數十年的創新經驗，為固態變壓器、電源、800 VDC配電以及核心供電等應用提供領先業界的解決方案。 透過整合這些技術，安森美將成為少數幾家能夠以可擴展、實用的設計，滿足現代AI基礎設施嚴苛電力需求的公司之一。

安森美預計，此次交易在完成後的首個會計年度對其按美國通用會計準則（GAAP）和非GAAP計算的每股收益影響甚微，此後將有所增加。 該交易預計將於2025年第4季完成，但需滿足慣例成交條件。 對協定及收購具體內容以安森美向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K報表中披露的相關資訊為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法