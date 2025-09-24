晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

安森美收購奧拉半導體Vcore電源技術 預計第4季完成

2025/09/24 15:03

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國半導體廠安森美（onsemi）宣佈與奧拉半導體（Aura Semiconductor）達成協議，收購旗下Vcore電源技術及相關智慧財產權（IP）許可，該交易預計將於2025年第4季完成，但需滿足慣例成交條件；安森美強調， 此項戰略交易將增強該公司的電源管理產品群組與路線圖，加速實現公司在人工智慧（AI）數據中心應用中，覆蓋從電網到核心的完整電源系統的願景。

安森美智慧感知及類比與混合信號事業部總裁Sudhir Gopalswamy表示，此次收購彰顯公司致力提供全方位差異化的智慧電源解決方案，滿足未來AI數據中心的能源與效率需求，將這些技術整合到公司更廣泛的電源管理產品群組中，能提供具備更高功率密度、能效和散熱性能的解決方案， 並提升單機架的算力。

安森美指出，公司在矽及碳化矽（SiC）技術領域擁有數十年的創新經驗，為固態變壓器、電源、800 VDC配電以及核心供電等應用提供領先業界的解決方案。 透過整合這些技術，安森美將成為少數幾家能夠以可擴展、實用的設計，滿足現代AI基礎設施嚴苛電力需求的公司之一。

安森美預計，此次交易在完成後的首個會計年度對其按美國通用會計準則（GAAP）和非GAAP計算的每股收益影響甚微，此後將有所增加。 該交易預計將於2025年第4季完成，但需滿足慣例成交條件。 對協定及收購具體內容以安森美向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K報表中披露的相關資訊為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財