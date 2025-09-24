晴時多雲

花蓮堰塞湖溢流釀災 勞動部：將啟動「天然災害臨時工作計畫」

2025/09/24 14:48

針對花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流災情，勞動部已聯繫當地重建工作的用人需求，將啟動「天然災害臨時工作計畫」，提供災區失業者「天災臨工津貼」（記者李靚慧攝）針對花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流災情，勞動部已聯繫當地重建工作的用人需求，將啟動「天然災害臨時工作計畫」，提供災區失業者「天災臨工津貼」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕樺加沙颱風導致花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成嚴重災情，勞動部今（24）日表示，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署已於第一時間洽詢鄉長，聯繫當地重建工作的用人需求，將啟動「天然災害臨時工作計畫」，提供災區失業者「天災臨工津貼」，後續將視復原狀況持續密切追蹤，並啟動相關整備工作。

勞動部今日指出，因花蓮災情突發且影響重大，光復鄉及卓溪鄉於9月23日至24日全面停班停課，光復鄉公所辦公大樓也遭洪水淹沒，損失嚴重。目前正動員大型機具進行污泥及砂石清運等復原工作。

勞動部勞動力發展署過去在全台各地發生地震、風災等重大災情後，均針對災區救災的人力需求，提供「天災臨工津貼」，給予災區失業者短期就業安置機會，勞動部表示，已在第一時間洽詢當地鄉長，統整當地人力需求，盡速啟動相關整備工作。

此外，除了解花蓮縣政府災害統計情形，勞動部勞動力發展署北分署也向南區另5個鄉鎮，要求提報災情及計畫需求狀況，也將同步給予協助。

