台彩形象影片首映 他失去雙掌後因公益彩券重新出發

2025/09/24 14:47

台彩今推出形象影片，邀請經銷商分享故事。（記者鄭琪芳攝）台彩今推出形象影片，邀請經銷商分享故事。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司受中國信託銀行委託發行公益彩券，至今邁入第19年，台彩舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，播映今年全新形象影片《善良一點一點》篇，以點陣逐格動畫手法結合彩券行實景拍攝，詮釋每一張彩券背後所乘載的善意，勾勒出公益彩券在社會福利、國民年金、與全民健保等面向的實質貢獻；同時也邀請3位公益彩券經銷商現身分享，娓娓道來公益彩券如何在他們人生低谷時帶來就業契機與重生希望。

台彩記者會邀請到3位經銷商現身分享人生故事，彰化青年鄭諺敦29歲時發生重大意外，在工作中失去雙掌，人生陷入封閉與低潮，後來販售刮刮樂成為他重新出發的契機，如今成為第5屆經銷商，不僅重新建立自信、重啟生活步調，也讓「環遊世界」的夢再次萌芽。中年罹患中風、行動不便的辜清華與妻子一同扶養患有先天腦性麻痺女兒，他們從第4屆開始經營彩券行至今，靠著一張張彩券的穩定收入，讓他們全家得以團聚在一起、相互扶持。台北的洪雅玲原本是正常的上班族，卻在10多年前突發腦膜炎，雖幸運撿回一命，卻因下半身癱瘓而行動受限，如今經營彩券行靠自己的雙手賺取收入，在逆境中迎向新生。

公益彩券自1999年發行以來，截至今年7月底已累積逾6528億元盈餘，其中50%分配給地方政府辦理兒少、婦女、老人，身障福利、社會救助等，45%用在國民年金，5%提供全民健保準備。財政部國庫署副署長林秀燕表示：「公益彩券發行的初衷就是增加社會福利財源及協助弱勢族群就業，多年來中國信託與台灣彩券在主管機關財政部的督導下，始終落實公益彩券盈餘專款專用的原則，讓購買彩券的民眾更放心自己的愛心及善念，都運用在真正需要的地方，並傳遞到全台每個角落。」

中信銀執行副總高人傑表示：「公益彩券設計初衷就是讓彩券盈餘專款專用於公益事業，這也是中信銀行當初參與競標取得彩券發行權的主要目的─做公益。我們堅信每張彩券的背後都能為台灣帶來更多的好事，中信銀行未來也將持續與台彩密切攜手，為台灣彩券產業貢獻最大的努力，確保彩券制度公平、透明，讓買彩券成為民眾參與社會公益的具體方式，延續並深化助益弱勢族群的動能。」

台彩董事長黃志宜表示：「公益彩券長期協助弱勢族群創造就業機會，截至今年7月底共扶助6萬8958位彩券經銷商與其家庭擁有穩定收入、改善生活，在社會角落播下希望的種子，今天首映的影片不只是形象推廣，希望透過影像的溫度與故事的力量，讓民眾更直觀地理解到：每一張彩券的背後，都是改變社會的一份力量，是承載信任與共好的平台。」

