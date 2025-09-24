「台版馬多夫」拖累！華南永昌累虧逾資本額1/2 華南金將注資不影響營運

「台版馬多夫」拖累！華南永昌累虧逾資本額1/2，華南金將注資。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控昨日晚間代華南永昌投信公告累積虧損逾實收資本額二分之一，引發市場揣測，華南永昌證實與2009年爆發的「台版馬多夫」案有關，今日下午發出聲明指出，因承受美國保盛豐集團（PEM）案所衍生的遞延所得稅資產，經評估決議打銷，後續規劃減增資程序以改善財務結構，母公司華南金控規劃於今年底前完成，不影響華南永昌投信持續營運。

以下為華南永昌下午發出的聲明稿。

關於 114 年9 月23 日華南金控代華南永昌投信公告累積虧損逾實收資本額二分之一乙事，係財務結構改善計畫之一環，不影響華南永昌投信持續營運。

請繼續往下閱讀...

虧損原由係華南永昌投信 98 年承受美國保盛豐集團（PEM）案所衍生的遞延所得稅資產，經評估後決議予以打銷，後續已規劃相關減增資程序以改善財務結構。

華南永昌投信進行中的相關減增資程序，母公司華南金控規劃於今年底前完成，因此前述虧損對華南永昌投信財務及業務發展並無影響。

華南永昌投信資產管理規模持續增長，基金操作績效穩定，營運韌性亦逐年提升，華南永昌投信期透過本次財務結構調整，使營運面、產品面、業務面更加多元及穩定。

特此聲明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法