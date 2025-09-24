晴時多雲

上銀參加EMO工具機展 攜大銀微系統展現垂直整合技術優勢

2025/09/24 14:10

左起為貿協董事長黃志芳與上銀董事長卓文恒。（上銀提供）左起為貿協董事長黃志芳與上銀董事長卓文恒。（上銀提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球規模最大的工具機展「歐洲工具機展EMO Hannover 2025」於22日在德國漢諾威盛大開展。我國傳動元件大廠上銀（2049）也展示其在智慧製造驅動技術領域的最新成果，回應全球工具機產業對高精度、高效率與自動化的迫切需求。

上銀集團整合旗下上銀科技與大銀微系統（4576）核心技術，從線性滑軌、滾珠螺桿、線性馬達、諧波減速機到迴轉工作臺的關鍵元件，展現集團垂直整合的技術優勢，助力工具機傳動控制系統轉型升級。

線性滑軌是作為工具機的基礎運動元件，具備極高的承載能力與剛性，能夠實現精準的軸向運動與穩定、無間隙的滑動表現；滾珠螺桿則以低摩擦、高承載與預壓設計，提供高精度定位與強勁進給力，特別適用於要求高重複精度的精密加工環境。其穩定的運行特性，有效提升工具機的加工效率與產品品質。

在工具機追求更高精度與更長壽命的發展趨勢下，上銀也推出全新結構的滾柱型線性滑軌UR系列，實現多項性能突破，包括靜態承載力提升34%，動態承載力提升19%，整體壽命提升高達70%，大幅降低維護頻率與成本。

此外，傳動元件的尺寸與性能往往成為設計瓶頸。上銀也推出微小型滾珠螺桿系列（直徑4~12mm），為精密設備提供理想解方，此系列產品廣泛應用於醫療設備、精密機械、半導體產線設備、自動化設備與航空航太領域。

上銀在開展首日就有各方嘉賓到訪，包括台灣機械公會理事長莊大立、經濟部次長江文若、外貿協會董事長黃志芳，德國Lower Saxony 下薩克森邦的前後任邦長與德國聯邦經濟及能源部次長Mrs. Gitta Connemann。

