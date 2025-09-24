南韓前第一夫人首次出庭受審 答問自稱：「我失業了」

南韓前第一夫人金建希（左）週三（24日）首次出庭受審，罪名包括操縱股價和收受賄絡等。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓前第一夫人金建希（Kim Keon-hee）週三（24日）首次出庭受審，罪名包括操縱德意志汽車（Deutsch Motors）股價和收受賄絡，她戴口罩和穿西裝出庭。當法庭問金建希「你的職業是什麼？」時，她回答說：「我失業了。」

收賄案持續延燒，特檢組還查出金建希疑似掩護總統府秘書子女霸凌事件，已經著手調查。同時，金建希的丈夫前總統尹錫悅也將於周五（26日）出庭受審。

24日，首爾中央地方法院刑事第27部審判長禹仁成就金某違反《資本市場法》和《政治資金法》等罪名，首次開庭審理。

當天下午2點12分左右，金建希身穿海軍藍西裝，戴著口罩和黑色角質框眼鏡進入法庭。當法庭問金建希「你想接受陪審團審判嗎？」時，金回答說：「不。」之後，當法庭問她「你沒有職業嗎？」時，她回答說：「是的，我失業了。」

金建希還因涉及股價操縱與「收受統一教禮品」等多項罪嫌遭到起訴。韓國法院已裁定羈押統一教會長韓鶴子，並將她逮捕。韓鶴子涉嫌用包包、項鍊等價值超過170萬台幣的禮物，賄賂金建希，作為推動統一教商業利益的報酬。

特檢組的調查範圍正擴大，近日發現金建希疑似涉嫌掩蓋前秘書官金承熙子女的校園霸凌事件。特檢副檢察官金亨根表示，他們本週將傳喚校園暴力委員會幹事接受調查，正式展開相關調查工作。

這起霸凌事件發生於兩年前的7月，金承熙就讀小學3年級的女兒毆打同班同學，卻僅受到停課與調班處分，引發爭議。

