可怕！中國企業家響應招商投資34億建廠 被政府趕走接管

中國重慶泰克環保科技公司創辦人唐顯策，在貴州省仁懷市茅台鎮投資8億人民幣建廠，孰料完工後卻被仁懷市政府趕走並接管廠房。（圖擷自微博）

高嘉和／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！中國重慶泰克環保科技公司創辦人唐顯策，響應招商在貴州省仁懷市茅台鎮大力投資8億人民幣（約新台幣34億元），興建「白酒廢水處理廠」，孰料建好後卻被仁懷市政府趕走並接管廠房。唐顯策悲痛表示，他曾聽過中國其他地方有「開門招商、關門打狗」的惡劣行徑，沒想到會發生在自己的身上。

據中媒《大象新聞》報導，唐顯策是中國改革開放（1978年起）後首批公派赴德留學的菁英，攻讀的是環境工程，他學成歸國後於1997年創立環保公司，成為重慶10大污水處理企業。

請繼續往下閱讀...

2017年，貴州省仁懷市發布民間參與公共建設（PPP）公告，對外招標建設白酒廢水處理廠，唐顯策找了銀行融資2億人民幣，並由股東追加投資和公司出資6億人民幣成功得標。

唐顯策說，茅台鎮周圍有1000多間酒廠，產生出來的廢水全靠這間污水廠接收，每天可處理1.5萬噸，估計每年營收為3億多人民幣（約新台幣12.8億元起跳），淨利潤高達8000萬至1億人民幣（約新台幣3.4億至4.26億元）。

不過，在廠房建好且於2022年5月通過驗收、準備正式營運時，同年6月10日仁懷市工業和商務局人員竟拿著「解除合約通知書」，在警方陪同下把他們趕走，並將廠房交給其他廢水處理業者經營。

唐顯策回憶，當天警察進來直接沒收員工手機，要求廠內人員在2小時內收完東西離開，他感嘆自己考慮過各種風險，萬萬沒想到會遇到政府趕人這種事情。

唐顯策委任律師指出．仁懷市工業和商務局2022年10月曾提出民事訴訟，要求確認「解除合約通知書」的法律效力，結果後來悄悄自行撤訴，因此這個通知書從始至終都是無效的，而且就算要接管廠房也應該先提供賠償。

媒體撥打仁懷市工業能源和科學技術局（由原先的工業和商務局改組）局長與副局長、仁懷市副市長的電話，結果都無人接聽。唐顯策感嘆，原本自己的公司是蒸蒸日上，被搶走廠房後面臨資金鏈斷裂的困境，員工從原先的200多人萎縮到如今的30幾人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法