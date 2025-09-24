晴時多雲

美媒點名好市多14種商品 可趕在漲價前先囤貨

2025/09/24 14:54

報導提到，若Costco購物清單上經常有奶油、優格或冰淇淋等乳製品，下次採購時或許該多囤一些。（法新社）報導提到，若Costco購物清單上經常有奶油、優格或冰淇淋等乳製品，下次採購時或許該多囤一些。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，在經濟較穩定的時期，Costco通常能比小型商店與超市更好地管控價格，但受到混亂的關稅爭議與複雜的全球供應鏈，Costco今年也難以完全擋住漲價壓力。美媒就整理出14項Costco在美國面臨價格上漲的產品，包含乳製品、咖啡和橄欖油等都上榜。

美媒《The Takeout》日前報導，首個商品是「乳製品」，報導提到，若Costco購物清單上經常有奶油、優格或冰淇淋等乳製品，下次採購時或許該多囤一些。這是乳製品價格波動劇烈，即使在短短1個月內也可能大幅變化，主要受到牛隻飼養與產品運輸所需燃料、電力成本上升影響。統計顯示，2022年1月至2025年6月，奶油每磅平均價格從3.67美元漲至4.87美元；冰淇淋半加侖從4.99美元漲至6.49美元，漲幅約3成。此外，好市多許多乳製品依賴進口，未來若關稅再提高，價格恐怕還會繼續走高。

再來是「咖啡」。報導指出，包括星巴克、皮爺咖啡（Peet’s）以及自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）的咖啡，近來價格持續上揚。美國進口的咖啡60%來自巴西與哥倫比亞，氣候異常與肥料、燃料成本上升都推升成本。美國甚至提出對巴西徵收高達50%關稅，咖啡控恐怕荷包大失血。

另外還有「橄欖油」，報導解釋，地中海連年乾旱曾在2023年推動橄欖油價格暴漲4成；雖然2024年底西班牙等地降雨一度帶來降價希望希望，但美國已對歐盟商品加徵15%關稅，面對未來可能升高的價格，不妨多囤幾瓶橄欖油，這是因為橄欖油如果未開封，保存甚至可以長達2年。

其他產品還包含蛋、番茄、堅果、泡麵、茶葉、健康食物種子（如藜麥、奇亞籽）、歐洲紅白酒、海苔、牛肉、法式餅乾、檸檬水。這些商品因供應減少、需求增加，或是因進口面臨關稅上調等各種因素，可能會在今年出現漲價狀況。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

