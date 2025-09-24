晴時多雲

美國關稅衝擊螺絲業 鍾佳濱：政府全力南下助傳產渡難關

2025/09/24 12:36

民進黨立院黨團今天召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會。（記者王藝菘攝）民進黨立院黨團今天召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會。（記者王藝菘攝）

〔記者李文馨／台北報導〕美國總統川普8月擴大進口鋼鋁50%關稅的徵收範圍，媒體關切螺絲產業在新台幣升值與中國的低價競爭下受到的衝擊。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱指出，高雄市政府9月攜手台灣螺絲公會赴北美拓展，經濟部長龔明鑫也到高雄與業者座談，政府不遺餘力協助傳產，希望透過特別條例的支援，協助業者渡過衝擊難關。

民進黨立院黨團今天召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會。媒體在聯訪環節詢問，台灣是螺絲出口大國，被川普政府課50%鋼鋁關稅，南台灣高雄是螺絲特別多，在新台幣升值與中國的低價競爭，產業受到危機壓力。

鍾佳濱表示，因應美國關稅，政府已經通過了「韌性特別條例」，根據特別條例，政府行政團隊已經全力在進行。高雄市政府9月18日攜手台灣螺絲公會去北美進行拓展，剛上任的經濟部長龔明鑫9月3日也親自到高雄跟業者座談，解決他們基地的問題。

他也說，更早之前，在今年的4月13日，行政院卓院長就率領當時的經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲，以及高雄市長陳其邁，跟南部的鋼鐵和螺絲業者們座談。

鍾佳濱強調，政府對於傳產受到美國關稅影響是不遺餘力。因此這件事情發生在4月到現在都持續得到政府行政團隊的關注，也希望能夠儘速收集業界的心聲，透過特別條例的授權及支援，儘速地協助業者渡過這次衝擊難關。

