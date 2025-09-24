鮑爾示警引爆股匯雙殺！新台幣貶破30.3元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾談話稱目前股市估值已「相當高」，並示警降息步調過快恐助長通膨，鮑爾談話引爆股市獲利了結賣壓，美元順勢反彈，台股今早開高走低，目前下殺逾百點、新台幣兌美元匯率也貶破30.3元關卡，中午暫時收在30.326元、貶值3.2分，台北外匯經紀公司成交量5.56億美元。

新台幣今早以30.28元、升值1.4分開出，上午盤最高觸及30.27元、最低下探至30.315元。

請繼續往下閱讀...

Fed在上週如市場預期降息1碼後，利率點陣圖顯示今年還會再降息2碼、明年1碼，當時鮑爾指出，降息主要是因應勞動市場下行風險所做的決定，昨日鮑爾於羅德島州出席活動時對於降息態度更加審慎，他表示未來Fed利率決策須在高通膨與就業市場疲軟兩個風險中取得平衡。

市場解讀鮑爾談話「偏鷹」，未來降息不會太快，美元走勢獲得支撐，主要亞幣包括日圓、人民幣震盪走跌，新台幣匯價也貶破30.3元關卡，下午觀察外資動向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法