Prime退訂得過7關 ! 數千萬註冊用戶陷困局 FTC開告亞馬遜

〔財經頻道／綜合報導〕近日，美國聯邦貿易委員會 （FTC） 指控亞馬遜使用欺騙性的「暗黑模式」，在未經消費者同意的情況下註冊Prime會員，並使「取消流程」變得複雜，可能必須點擊多達7次才能真正取消會員，但系統所暗示的訊息卻不同，這違反了相關法律。對此，亞馬遜否認了這些指控，並辯稱其流程透明。

據FTC的專家證人估算，亞馬遜曾在未獲同意情況下將約4000萬人註冊為Prime會員。此外，亞馬遜內部資料顯示，仍有數千萬用戶在取消過程中中途放棄，未能完成退出。這些消費者感覺自己被困在每月14.99美元（約新台幣454元）或每年139美元（約新台幣4215元）的Prime會員服務。

據了解，FTC指控亞馬遜使用欺騙手段，在未經消費者完全同意的情況下，讓數百萬消費者註冊Prime，然後故意簡化取消流程，違反了消費者保護法。而這起始於2023年的訴訟，凸顯了該公司在監管機構審查下積極發展的成長策略。

檢察官聲稱，在結帳過程中，亞馬遜會透過誤導性介面引導用戶註冊Prime會員，這些介面通常會隱藏關於定期費用的關鍵資訊。

據報導，用戶註冊後，想取消會員需要經歷一個複雜的流程，涉及多個螢幕和勸阻性提示。而亞馬遜內部曾將其退訂流程稱為「伊利亞特流程（Iliad Flow）」，用戶最終可能必須點擊多達7次才能真正取消會員，但系統界面上卻暗示可在少數幾步內完成。

目前法庭在審前已作出部分有利於FTC的裁定，認定亞馬遜在收取支付資訊前未完整披露 Prime條款違反ROSCA，且2名高管若被證明違法將可能被個別追責。這一勝訴裁定駁回亞馬遜所謂「ROSCA不適用於Prime訂閱」的主張。

若法庭最終判決亞馬遜有責，恐將面臨總額高達數億美元的賠償，以及每項違法行為最高5.3萬美元（約新台幣160.7萬元）的罰金。報導指出，倘若FTC勝訴，可能會迫使亞馬遜做出修改、處以罰款和退款，這將重塑亞馬遜處理其利潤豐厚的Prime訂閱服務的方式，進而影響整個行業的訂閱模式。

