狂燒退休金！73歲阿嬤替孫付學費6年 女兒「1句話」讓她臉色發白

2025/09/24 18:37

日媒以真實案例揭示，隨著物價高漲、教育費動輒數百萬日圓，無節制的家庭援助恐將演變成「老後破產」。（示意圖，彭博）日媒以真實案例揭示，隨著物價高漲、教育費動輒數百萬日圓，無節制的家庭援助恐將演變成「老後破產」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕老後退休生活中，潛藏著各種「意料之外的陷阱」，特別是子女或孫輩的求助，往往被認為是「理所當然的責任」。日本一名73歲阿嬤在丈夫過世後獨居多年，靠著每月約15萬日圓（約新台幣3萬元）的年金和1700萬日圓（約新台幣343萬元）存款過著樸實生活。然而，6年前，她省吃儉用開始替孫子負擔學費，每月匯出5萬日圓（約新台幣1萬元），甚至放棄旅行與朋友聚餐，只為支持孫子升學。就在孫子即將高中畢業時，女兒的一句「意外要求」，瞬間讓她臉色發白，幸福與危機的界線，只因一句話。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都內、獨居的中本良子女士（73歲，化名），在丈夫過世後已獨自生活15年。她靠著年金每月大約15萬日圓的收入，努力維持生活。若遇到大筆支出，就動用夫妻多年存的1700萬日圓存款，過著樸實但安穩的日子。

生活的變化出現在6年前。女兒與女婿向她商量關於孫子翔太的中學升學問題，表示「想讓翔太能夠進私立中學，但只靠自己的收入有點困難，媽媽，能不能幫忙支援一點呢？」女兒夫妻倆希望每月提供大約5萬日圓的資助。良子腦中一閃而過的是自己的生活開銷，但「為了可愛的孫子」這念頭，很快就蓋過了那份擔憂。腦海浮現出成績優秀、稍微有些靦腆的孫子笑容，於式立刻答應了。

每月5萬日圓的支援，對良子而言絕非小數字。她開始縮減伙食費，不再隨意買自己喜歡的物品，原本的旅行與朋友聚餐也放棄。她看著存摺餘額逐漸減少，未來的不安也愈來愈強烈，但每當女兒定期打來電話，那些不安便被沖淡。起初，良子聽著女兒報喜「翔太成績進步了」，心裡滿是欣慰。然而6年下來，存款已跌破1000萬日圓（約新台幣202萬元），老後的不安日漸逼近。就在孫子即將高中畢業時，女兒的一句話卻讓她臉色發白。

女兒說「想跟妳再商量一下。翔太大學也想讀私立，所以之後還得麻煩媽媽繼續幫忙了。」

若拒絕，可能斷送孫子的升學之路。但若繼續支援，良子自己的養老生活則將更加不穩，握著電話的她，一時語塞不知道該說什麼。

報導指出，日本近6成高齡家庭主要收入來自年金，隨著物價高漲、教育費動輒數百萬日圓，無節制的家庭援助恐將演變成「老後破產」。專家呼籲，家庭間若涉及長期金錢支援，必須事前就金額與期限明確約定，否則「為孫子好」的美意，最後可能反噬自身老後生活。

