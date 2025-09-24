台綜院：科技亮眼、傳產有壓 8月電力景氣燈號維持黃紅燈

台綜院公佈報告，8月產業電力景氣燈號維持黃紅燈。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（24）日發佈2025年8月份台灣EPI電力景氣指數。國內產業用電分化態勢加劇，電子科技業在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端需求推動下持續成長，半導體因AI需求暢旺及赴美設廠可享關稅豁免的雙重利多，用電量再創歷年新高。相較之下，傳統產業則受全球需求疲弱與美國加徵關稅影響，用電需求疲軟，抵銷部分增幅。整體而言，全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.12％，電力景氣燈號維持黃紅燈。

台電高壓以上用電方面，8月份整體產業用電較去年同期成長0.6％，其中製造業用電成長0.31％，服務業用電成長1.41％。

2025年下半年，台灣經濟動能持續延展。雖然年初關稅豁免期帶來的拉貨紅利逐步消退，但美國川普政府8月宣布進口半導體在美生產或承諾建廠可享免稅的政策，進一步推升AI需求蓬勃發展，鞏固半導體產業優勢，成為驅動國內經濟成長的核心引擎。

另一方面傳統產業則因全球需求疲弱及美國關稅壓力，出口競爭力下滑，衰退危機浮現，產業發展不均隱憂加深。整體而言，在半導體產業用電穩健成長及外銷訂單暢旺支撐下，台綜院預測2025年8月份經濟成長率為3.0％。

綜觀來看，8月國內產業景氣呈現「科技亮眼、傳產承壓」的分化格局。半導體業與電腦、電子及光學製品業受AI伺服器、先進製程與HPC等需求帶動，用電量屢創新高，外銷訂單同步大幅成長，成為驅動經濟成長的核心引擎。

然而，傳統產業受制於全球需求低迷及美國關稅衝擊，用電量普遍下滑，景氣陷於低迷，結構性風險加深。展望後續，美國半導體關稅政策的不確定性與產業分化趨勢，仍可能對景氣帶來挑戰；唯有兼顧科技成長與傳產支持，方能確保產業發展均衡並維持經濟動能的穩健延續。

