晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台綜院：科技亮眼、傳產有壓 8月電力景氣燈號維持黃紅燈

2025/09/24 11:35

台綜院公佈報告，8月產業電力景氣燈號維持黃紅燈。（歐新社資料照）台綜院公佈報告，8月產業電力景氣燈號維持黃紅燈。（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（24）日發佈2025年8月份台灣EPI電力景氣指數。國內產業用電分化態勢加劇，電子科技業在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端需求推動下持續成長，半導體因AI需求暢旺及赴美設廠可享關稅豁免的雙重利多，用電量再創歷年新高。相較之下，傳統產業則受全球需求疲弱與美國加徵關稅影響，用電需求疲軟，抵銷部分增幅。整體而言，全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.12％，電力景氣燈號維持黃紅燈。

台電高壓以上用電方面，8月份整體產業用電較去年同期成長0.6％，其中製造業用電成長0.31％，服務業用電成長1.41％。

2025年下半年，台灣經濟動能持續延展。雖然年初關稅豁免期帶來的拉貨紅利逐步消退，但美國川普政府8月宣布進口半導體在美生產或承諾建廠可享免稅的政策，進一步推升AI需求蓬勃發展，鞏固半導體產業優勢，成為驅動國內經濟成長的核心引擎。

另一方面傳統產業則因全球需求疲弱及美國關稅壓力，出口競爭力下滑，衰退危機浮現，產業發展不均隱憂加深。整體而言，在半導體產業用電穩健成長及外銷訂單暢旺支撐下，台綜院預測2025年8月份經濟成長率為3.0％。

綜觀來看，8月國內產業景氣呈現「科技亮眼、傳產承壓」的分化格局。半導體業與電腦、電子及光學製品業受AI伺服器、先進製程與HPC等需求帶動，用電量屢創新高，外銷訂單同步大幅成長，成為驅動經濟成長的核心引擎。

然而，傳統產業受制於全球需求低迷及美國關稅衝擊，用電量普遍下滑，景氣陷於低迷，結構性風險加深。展望後續，美國半導體關稅政策的不確定性與產業分化趨勢，仍可能對景氣帶來挑戰；唯有兼顧科技成長與傳產支持，方能確保產業發展均衡並維持經濟動能的穩健延續。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財