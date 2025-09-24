晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

科學園區上半年營收2.74兆 較去年同期成長26.74％

2025/09/24 11:19

國科會三大科學園區公布今年上半年營收，受惠半導體優勢及AI需求，整體營收達2.74兆元，較2024年上半年成長26.74％，再創新高。（記者吳柏軒攝）國科會三大科學園區公布今年上半年營收，受惠半導體優勢及AI需求，整體營收達2.74兆元，較2024年上半年成長26.74％，再創新高。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會轄下主管3大科學園區今（24）日公布今年上半年營收，受惠半導體產業完整的供應鏈優勢，及在先進技術開發與產能方面持續投入研發及提高產能利用率，全部園區加總營業額再創新高，達2.74兆元，較2024年上半年成長26.74％。

國科會產學處科長高鴻文分析，今年上半年全球高科技產業受惠於AI應用加速滲透，雲端服務與邊緣運算投資增長，半導體產業需求仍持續增長，3大科學園區營收創新高，其中竹科0.82兆元，較去年同期成長11.47％；中科0.54兆元，成長8.14％；南科1.38兆元，成長48.78％。

若細分產業營收，高鴻文說，積體電路受惠AI帶動，成長34.33％最多；光電產業則是美國關稅帶來拉貨效應等，成長7.25％；電腦周邊則衰退28.58％；精密機械也受惠AI而成長32.91％；生醫科技有國際市場及新藥行銷等帶動，成長12.38％；通訊受地緣政治、廠商轉移至東南亞影響，衰退19.84％；未來將加速產業智慧化與轉型升級、推動淨零及永續循環經濟，讓園區持續成長。

竹科組長李淑美報告，新引進16家公司，包含前瞻半導體、高階醫材等，核准投資額56億元，持續吸引產業創新活水；中科組長林靜慧說，今年上半年以生物技術成長46.05％最多，其次是電腦周邊、通訊及其他等，積體電路雖成長8％但營業額超過4371億元最高，穩定由半導體領軍，推動產業聚落；南科組長陳郁良表示，受惠AI，上半年成長48.78％達1.38兆元為各園區最高，全產業全面成長，並結合嘉義、橋頭、楠梓、沙崙、屏東等園區，完善半導體S廊道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財