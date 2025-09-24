科學園區上半年營收2.74兆 較去年同期成長26.74％

國科會三大科學園區公布今年上半年營收，受惠半導體優勢及AI需求，整體營收達2.74兆元，較2024年上半年成長26.74％，再創新高。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會轄下主管3大科學園區今（24）日公布今年上半年營收，受惠半導體產業完整的供應鏈優勢，及在先進技術開發與產能方面持續投入研發及提高產能利用率，全部園區加總營業額再創新高，達2.74兆元，較2024年上半年成長26.74％。

國科會產學處科長高鴻文分析，今年上半年全球高科技產業受惠於AI應用加速滲透，雲端服務與邊緣運算投資增長，半導體產業需求仍持續增長，3大科學園區營收創新高，其中竹科0.82兆元，較去年同期成長11.47％；中科0.54兆元，成長8.14％；南科1.38兆元，成長48.78％。

若細分產業營收，高鴻文說，積體電路受惠AI帶動，成長34.33％最多；光電產業則是美國關稅帶來拉貨效應等，成長7.25％；電腦周邊則衰退28.58％；精密機械也受惠AI而成長32.91％；生醫科技有國際市場及新藥行銷等帶動，成長12.38％；通訊受地緣政治、廠商轉移至東南亞影響，衰退19.84％；未來將加速產業智慧化與轉型升級、推動淨零及永續循環經濟，讓園區持續成長。

竹科組長李淑美報告，新引進16家公司，包含前瞻半導體、高階醫材等，核准投資額56億元，持續吸引產業創新活水；中科組長林靜慧說，今年上半年以生物技術成長46.05％最多，其次是電腦周邊、通訊及其他等，積體電路雖成長8％但營業額超過4371億元最高，穩定由半導體領軍，推動產業聚落；南科組長陳郁良表示，受惠AI，上半年成長48.78％達1.38兆元為各園區最高，全產業全面成長，並結合嘉義、橋頭、楠梓、沙崙、屏東等園區，完善半導體S廊道。

