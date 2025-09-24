焦點股》金像電：法人賣盤縮手？ 股價逆勢翻紅

金像電8月營收再創新高。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕今日台股創高後急速下殺，上下震盪約350點，PCB族群全面拉回，金像電（2368）早盤一度下跌逾3%，但隨後出現買盤進場，股價由黑翻紅，表現較其他PCB個股強勢；從籌碼來看，金像電近五日遭外資與投信同步大賣，外資大賣3614張、投信大賣2996張，股價跌破月線，從8月新高514元拉回逾15%，投信提早結帳的動作相當明顯。

因AI伺服器拉貨力道強勁，金像電8月合併營收58.87億元，月增4.28%、年增64.82%，再創單月新高紀錄，單月營收連2月創下新高，累積1-8月合併營收374.07億元，年增46%；金像電為四大CSP（雲端服務供應商）ASIC伺服器PCB主要供應商，配合客戶需求積極進行擴產，泰國新廠產能開始貢獻營收，泰國二期產能擴充將在2026年下半年投入生產，為明年帶來新的成長動能。

為因應AI伺服器與網通產品強勁需求，金像電決定再進行擴產，斥資16億元取得桃園中壢土地及其地上建物，進行產能擴充，並決議發行第三次無擔保可轉換公司債（CB），發行總額上限為90億元，主要用於購置土地、興建廠房、新建廠房購買設備、償還銀行借款及充實營運資金。

