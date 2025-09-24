黃金太貴買不下手 ! 新手轉向白銀 分析師卻示警「不值得」

一盎司金幣售價突破3700美元，但一盎司銀幣售價約43美元，讓投資新手轉手入門白銀。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金牛市再噴發，昨（23日）現貨價上漲0.8%，報每盎司3777.80美元。由於金價2年幾近翻倍，帶動「錯過恐懼」（FOMO）蔓延，但不少新手覺得黃金難以入手，現今1枚一英兩金幣（如 Golden Eagle）價值直逼一輛二手車，反倒是同步走強、但每盎司僅43美元的白銀就容易入手，從Costco到在地金銀店都買的到。

但美國大型貴金屬交易商Money Metals Exchange執行長史蒂芬·格里森（Stefan Gleason）告訴《商業內幕》（Business Insider），「白銀就像是黃金的槓桿」，在牛市的後半段，當黃金上漲時，白銀也會上漲更多；但當黃金下跌時，白銀也會下跌更多。也因為白銀的波動性更大，不值得新手短期投資。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，白銀今年迄今上漲47%，跑贏黃金的39%，2年漲幅亦相當。

對此，滙豐分析師史蒂爾（James Steel）也指出，黃金上漲常引發白銀的「跟漲買盤」，尤其是未能搭上金價前段行情的投資人。業內人士雅德尼（Ed Yardeni）預期金價年底上看4000美元。他直言，若金價續創高，白銀常以「落後補漲」追隨。

格里森8月預測亦提醒，白銀未必能長期穩站40美元之上，近期亦有收藏者趁高出場，他從客戶與民眾手中回購金銀的量創新高。

報導指出，雖然白銀與黃金有許多相似之處，但同時具有更大的風險，這主要是因為白銀在工業應用中的大量使用使，其與經濟的聯繫更加緊密。但對於新手而言，白銀確實提供較低門檻去理解實體貴金屬的「買、存、賣」學問，包括儲放空間、是否投保與變現對象等實務細節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法