焦點股》台積電：2奈米傳漲價5成回歸理性 創新天價後翻黑

2奈米傳漲價5成回歸理性，台積電創新天價後翻黑。

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股週二跌，台積電ADR逆勢大漲，可能跟市場瘋傳2奈米漲價達5成有關，盤中最高達286美元，最後收在282.71美元、漲幅達3.7%，市值攀高至1.46兆美元，全球排名躍居第9；台積電（2330）今以1350元開出，早盤最高達1355元，再創新天價，市值破35兆元，達新台幣35.13兆元也再創新高，但盤中翻黑至1330元，下跌10元。

台灣半導體供應鏈廠商指出，台積電的晶圓代工定價策略穩定，即使前幾年疫情晶片缺，同業漲價漲翻天，台積電對客戶漲價有既定的步調；先進製程進入一家獨大局面，台積電在2奈米正進行大擴產，產能應足以因應客戶需求，目前每片晶圓報價上看3萬美元仍未改變，市場瘋傳2奈米漲價達5成顯然與事實不符，致使今天股價回歸理性看待。

輝達（NVIDIA）繼與英特爾攜手合作之後，新宣布與OpenAI展開策略合作，並將投資最高達1000億美元，也為OpenAI新一代人工智慧（AI）基礎設施部署至少10百萬瓩的輝達系統，訓練並執行新一代模型。在業界看來，顯示AI發展趨勢來到，對帶動台積電的先進製程與先進封裝需求勁揚。

