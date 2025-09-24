晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

專家警告：AI創造大量「垃圾成果」 正在摧毀生產力

2025/09/24 12:43

專家警告，AI正生成大量的「垃圾成果」，這種現況正在摧毀企業的生產力和團隊合作。（路透資料照）專家警告，AI正生成大量的「垃圾成果」，這種現況正在摧毀企業的生產力和團隊合作。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著愈來愈多公司擁抱生成式AI工具，近日研究卻發現，AI在工作上使用量翻倍的同時，多數成果卻沒有出現相對應的提升。專家警告，AI正生成大量的「垃圾成果（workslop）」，這種現況正在摧毀企業的生產力和團隊合作。

《CNBC》報導，「垃圾成果」一詞指的是AI會將自己生成的東西，偽裝成好的工作成果，但實際上缺乏實質內容來有效推進特定任務。由AI生成的內容冗長、用詞華麗，但仔細看卻沒有任何意義。

史丹佛大學教授漢考克（Jeff Hancock）表示，自己注意這個情況是當他在批改研究作業時，他有100名學生，但在這之中有至少10份作業看起來「完全一樣」，不對勁的地方也一樣。這些文章都寫了很多，但實際上沒有給太多內容，用了很多的冗詞贅句。

社會心理學家尼德霍夫（Kate Niederhoffer）也談到類似的情況，尼德霍夫表示，先前曾有人要他談談自己的研究，這份請求中總結了他的研究，但寫下的內容卻顯示出他們實際上並不瞭解這些內容。尼德霍夫指出，閱讀那些沒有重點的資訊「感覺很費勁」。

兩名專家稱這種現象為「垃圾成果」，並警告，這種現象正在扼殺各領域企業的團隊合作和生產力。

根據BetterUp和史丹佛大學近期對1150名美國全職員工進行的調查，大約40％的受訪者在過去1個月內有收到「垃圾成果」。其中預估有15％屬於低效率、無益的AI所生成內容。這種情況在各行各業都有出現，但是在專業服務和技術領域尤其突出。

1名接受調查的金融業人員表示，從同事手中接到AI生成的內容只會給自己帶來更多的工作，這導致自己不得不決定是要自己重寫，還是要求同事重寫，或是勉強接受這樣的內容。

另名零售業的主管則稱，他們浪費了很多時間在跟進收到的資訊，並自行研究。不得不花更多的時間與其他主管安排會議來解決這個問題，然後再繼續浪費自己的時間，不得不重新處理這項工作。

蓋洛普（Gallup）調查顯示，自2023年以來，AI在工作中的使用率翻了1倍，從21％上升到40％。但根據麻省理工學院（MIT）媒體實驗室最近報告，95％的組織並沒有從這項技術中的投資得到對應的回報。BetterUp和史丹佛大學認為，「垃圾成果」可能是造成這種結果的一大重要原因。

遇到這種情況的人表示，他們平均要花將近2小時來善後，根據他們申報的的薪資，這相當於每個月約186美元（約新台幣5648元）的隱形稅。研究人員指出，對於一個擁有1萬名員工的組織來說，這代表1年將損失900萬美元（約新台幣2.73億元）的生產力。

除了財務方面的損失，在精神方面也有損失，收到「垃圾成果」的人表示，他們需要花更多時間和精力才能找到與同事圓滑處理這些「不及格內容」的方法。53％的人表示，自己因為這種情況感到惱人，38％的受訪者困惑，22％的人則覺得受到冒犯。

研究人員也提到，最令人擔憂的代價在於人際關係。AI生成出低效且毫無幫助的工作成果，這正在對團隊合作產生重大影響。在接受調查的受訪者中，約有半數認為，同事開始生成「垃圾成果」後，創造力、能力和可靠性都下降了。大約3分之1的人表示，在收到令人困惑的AI生成工作內容後，會通知團隊或老闆。同時有3分之1的人表明，之後不太可能願意跟這些人合作。

漢考克表示，企業應該專注於有組織地在工作中採用和推廣AI。減少「垃圾成果」的關鍵在於團隊對任務品質的承諾，工作團隊應該要花時間交流應該如何使用AI，並評估哪些應用程式最符合他們的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財