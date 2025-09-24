專家警告：AI創造大量「垃圾成果」 正在摧毀生產力

專家警告，AI正生成大量的「垃圾成果」，這種現況正在摧毀企業的生產力和團隊合作。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著愈來愈多公司擁抱生成式AI工具，近日研究卻發現，AI在工作上使用量翻倍的同時，多數成果卻沒有出現相對應的提升。專家警告，AI正生成大量的「垃圾成果（workslop）」，這種現況正在摧毀企業的生產力和團隊合作。

《CNBC》報導，「垃圾成果」一詞指的是AI會將自己生成的東西，偽裝成好的工作成果，但實際上缺乏實質內容來有效推進特定任務。由AI生成的內容冗長、用詞華麗，但仔細看卻沒有任何意義。

史丹佛大學教授漢考克（Jeff Hancock）表示，自己注意這個情況是當他在批改研究作業時，他有100名學生，但在這之中有至少10份作業看起來「完全一樣」，不對勁的地方也一樣。這些文章都寫了很多，但實際上沒有給太多內容，用了很多的冗詞贅句。

社會心理學家尼德霍夫（Kate Niederhoffer）也談到類似的情況，尼德霍夫表示，先前曾有人要他談談自己的研究，這份請求中總結了他的研究，但寫下的內容卻顯示出他們實際上並不瞭解這些內容。尼德霍夫指出，閱讀那些沒有重點的資訊「感覺很費勁」。

兩名專家稱這種現象為「垃圾成果」，並警告，這種現象正在扼殺各領域企業的團隊合作和生產力。

根據BetterUp和史丹佛大學近期對1150名美國全職員工進行的調查，大約40％的受訪者在過去1個月內有收到「垃圾成果」。其中預估有15％屬於低效率、無益的AI所生成內容。這種情況在各行各業都有出現，但是在專業服務和技術領域尤其突出。

1名接受調查的金融業人員表示，從同事手中接到AI生成的內容只會給自己帶來更多的工作，這導致自己不得不決定是要自己重寫，還是要求同事重寫，或是勉強接受這樣的內容。

另名零售業的主管則稱，他們浪費了很多時間在跟進收到的資訊，並自行研究。不得不花更多的時間與其他主管安排會議來解決這個問題，然後再繼續浪費自己的時間，不得不重新處理這項工作。

蓋洛普（Gallup）調查顯示，自2023年以來，AI在工作中的使用率翻了1倍，從21％上升到40％。但根據麻省理工學院（MIT）媒體實驗室最近報告，95％的組織並沒有從這項技術中的投資得到對應的回報。BetterUp和史丹佛大學認為，「垃圾成果」可能是造成這種結果的一大重要原因。

遇到這種情況的人表示，他們平均要花將近2小時來善後，根據他們申報的的薪資，這相當於每個月約186美元（約新台幣5648元）的隱形稅。研究人員指出，對於一個擁有1萬名員工的組織來說，這代表1年將損失900萬美元（約新台幣2.73億元）的生產力。

除了財務方面的損失，在精神方面也有損失，收到「垃圾成果」的人表示，他們需要花更多時間和精力才能找到與同事圓滑處理這些「不及格內容」的方法。53％的人表示，自己因為這種情況感到惱人，38％的受訪者困惑，22％的人則覺得受到冒犯。

研究人員也提到，最令人擔憂的代價在於人際關係。AI生成出低效且毫無幫助的工作成果，這正在對團隊合作產生重大影響。在接受調查的受訪者中，約有半數認為，同事開始生成「垃圾成果」後，創造力、能力和可靠性都下降了。大約3分之1的人表示，在收到令人困惑的AI生成工作內容後，會通知團隊或老闆。同時有3分之1的人表明，之後不太可能願意跟這些人合作。

漢考克表示，企業應該專注於有組織地在工作中採用和推廣AI。減少「垃圾成果」的關鍵在於團隊對任務品質的承諾，工作團隊應該要花時間交流應該如何使用AI，並評估哪些應用程式最符合他們的需求。

