焦點股》世芯：投信無情棄養 從8月高點拉回逾2成

2025/09/24 10:12

世芯管理層對未來成長極具信心。（取自官網）世芯管理層對未來成長極具信心。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（客製化晶片）大廠世芯-KY（3661）明年美系大客戶新品上市，可望迎來強勁成長，但9月以來卻遭投信棄養，投信向來是世芯股價最重要的推手，9月以來至昨日為止，投信大賣1383張，外資賣超1156張，在台股頻創新高的同時，世芯股價逆勢走弱，今日世芯股價大幅拉回，早盤大跌逾5%，創近兩個多月以來波段新低，回測3500元大關，從8月的4470元高點已拉回21%。

截至9:59分左右，世芯股價重挫5.14%，暫報3510元，成交量逾1270張。

世芯8月合併營收23.49億元，月減10.95%、年減49.69%，為2023年8月以來、近25個月新低，累積今年前8月合併營收年減26.91%。不過世芯明年表現備受法人期待，成長催化劑主要來自美系大客戶3奈米AI晶片專案、中系車廠客戶5奈米專案等，外資預估世芯2026年營收年增89.8%。

