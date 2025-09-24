車載訂單助攻，凌巨Q4優於Q3。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠凌巨（8105）第2季因新台幣匯兌損失拖累獲利，由盈轉虧，隨車載訂單挹注，以及新台幣匯價走穩，凌巨估第4季將優於第3季、下半年比上半年好，惟全年能否轉虧為盈仍待觀察。

凌巨第2季合併營收22.31億元，年增17.09％、季增8.98%，表現優於預期，但受匯損影響，稅後虧損2.96億元，每股稅後虧損0.67元，上半年累計虧損2.5億元，EPS為-0.57元。

請繼續往下閱讀...

公司指出，預估今年營收與去年大致相當，不過車載業務動能明顯提升，預估第4季表現將優於第3季；且因新台幣匯價走穩，少了匯損壓力，下半年獲利有機會比上半年好。

凌巨積極推動轉型，布局工控、車載與醫療等利基市場，上半年工控業務佔營收比重已達45%，車用33%、消費電子22%。其中，公司已成功取得歐美睡眠呼吸器大單，預計明年出貨，屆時有望進一步推升營收與獲利表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法