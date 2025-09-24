晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

車載訂單助攻 凌巨Q4優於Q3

2025/09/24 10:14

車載訂單助攻，凌巨Q4優於Q3。（資料照）車載訂單助攻，凌巨Q4優於Q3。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠凌巨（8105）第2季因新台幣匯兌損失拖累獲利，由盈轉虧，隨車載訂單挹注，以及新台幣匯價走穩，凌巨估第4季將優於第3季、下半年比上半年好，惟全年能否轉虧為盈仍待觀察。

凌巨第2季合併營收22.31億元，年增17.09％、季增8.98%，表現優於預期，但受匯損影響，稅後虧損2.96億元，每股稅後虧損0.67元，上半年累計虧損2.5億元，EPS為-0.57元。

公司指出，預估今年營收與去年大致相當，不過車載業務動能明顯提升，預估第4季表現將優於第3季；且因新台幣匯價走穩，少了匯損壓力，下半年獲利有機會比上半年好。

凌巨積極推動轉型，布局工控、車載與醫療等利基市場，上半年工控業務佔營收比重已達45%，車用33%、消費電子22%。其中，公司已成功取得歐美睡眠呼吸器大單，預計明年出貨，屆時有望進一步推升營收與獲利表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財