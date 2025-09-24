美光財報與財測雖優預期 DRAM族群漲多煞車

美光（Micron）受惠AI需求強勁，週二盤後公布截至8月28日的2025財年第4季財報優於市場預期。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國記憶體晶片大廠美光（Micron）受惠AI需求強勁，週二盤後公布截至8月28日的2025財年第4季財報優於市場預期，美光預期最新財年第1季財測也較市場預估為佳，帶動美光股價盤後漲但漲幅不及1%，影響近期股價飆漲的台股記憶體族群包括南亞科（2408）、華邦電（2344）今股價紛翻黑。

美光週二盤後公布截至8月28日的2025財年第4季財報，營收達113.2億美元、年增46%，獲利32億美元、年大增2.6倍，經調整後每股盈餘（EPS）達3.03美元，營收與獲利皆高於市場預估，美光預期最新財年第1季營收與獲利將續成長並高於市場預估，帶動美光股價盤後漲但漲幅不及1%。

美光預期最新財年第1季營收將達122億至128億美元區間，明顯高於市場預估的119億美元；EPS預測介於3.6至3.9美元之間，顯著超越市場共識的3.05美元，預估毛利率上看52.5%的新高。

美光2025財年第4季財報顯示，營收與獲利皆創新高主要受惠AI帶動高頻寬記憶體（HBM）需求持續爆發，營收成長到近20美元。預期AI帶動HBM與伺服器需求，將繼續成為推升美光營運成長的引擎。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）指出，未來幾個月內將敲定明年的HBM產能銷售協議。更先進的HBM4產品正加速推進，預期明年整體DRAM將是健康的供需環境，有信心隨著AI基礎設施需求不斷擴張，將有利於美光的獲利。

