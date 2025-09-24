星際之門來了！OpenAI、甲骨文和軟銀宣佈再建5座AI資料中心

OpenAI、甲骨文和軟銀宣佈，在星際之門計劃下，在美國再建5個AI資料中心。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI、甲骨文（Oracle）和軟銀（SoftBank）週二（23日）宣佈，計劃在美國建立5個新的AI（人工智慧）資料中心，以建立其野心勃勃的星際之門（Stargate）計劃。

《路透》報導，美國總統川普（Donald Trump）今年1月召集了頂級科技公司的執行長，啟動了「星際之門」計劃，斥資高達5000億美元（約新台幣15.17兆元）建設AI基礎設施。這項計劃的資料中心將創造10 GW（百萬瓩）的總容量。

請繼續往下閱讀...

OpenAI表示，將與甲骨文合作，在德州沙克爾福德郡（Shackelford County）、新墨西哥州唐娜安娜郡（Dona Ana County）以及美國中西部一個未公開的地點開設3個新站點。OpenAI、軟銀及其相關公司還將在俄亥俄州洛茲敦（Lordstown）和德州米拉姆郡（Milam County）建另外2個資料中心。

週二的公告預計將創造2.5萬個站點的工作機會。

OpenAI表示，新站點、位於德州的阿比林站點擴建以及與CoreWeave正在進行的計劃，將使星際之門資料中心總容量在未來3年內達到近7 GW，投資額超過4000億美元（約新台幣12.13兆元）。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）聲明指出，只有建立運算能力來驅動AI，才能兌現其承諾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法